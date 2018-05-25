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25 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Димы Билана
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте и поделился архивным видео: «Дорогая Кристина! С днём рождения, красавица, умница, актриса, певица, друг! Вот отыскал запись 2006 года - за двенадцать лет ты не изменилась, а стала только краше. Будь счастлива! Твой преданный ученик по танцам Максим».

Алла Пугачева поделилась архивной фотографией: «Мою удивительную девочку,уникальную и самую стильную артистку и женщину поздравляю с Днем рождения!!! Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того,что у меня такая ДОЧЬ. Счастья тебе!!!»

Юля Савичева показала детское фото: «Мне тут лет пять, шесть. Город Курган, Черемушкинский детский сад номер 99! Посвящаю эту фотографию всем тем, для кого прозвенел последний звонок».

«Мы. Небольшая еврейская династия, благополучно разбавленная русскими, украинцами, грузинами и даже, по версии моего папы, адыгейцами. Мамина мама, моя любимая бабушка Елена Иосифовна, была еврейкой, следовательно по материнской линии мы все трое считаемся евреями. Я человек мира, и национальности для меня мало что значат, если люди не ортодоксальные, т.е. со своими очень чёткими традициями, которые влияют на их формирование: характер, образ жизни, действия))) В моей семье из еврейского были только характерные женские фигуры и иногда бабушка с мамой готовили форшмак... но еврейская музыка, еда и юмор мне определённо импонируют», — рассказала Анфиса Чехова историю семьи.

Дима Билан показал фото с мамой: «Мама Нина. Заобнимал бы эту красотку мою )))»

Сергей Лазарев показал своего дачного помощника: «Мой маленький помощник! Очень самостоятельный!!»

Дети Филиппа Киркорова поздравили «бабушку»:

Настя Шубская — поздравила любимого: «Кубок восточной конференции».

Дмитрий Тарасов сменил стрижку. Иосиф Пригожин экспериментирует с локонами: «Как вам я с такой прической ? По моему я здесь на Дробыша похож))) Я же говорю когда — то я был блондином, но мне никто не верит))))».

Саша Стриженова показала букеты, которые она обрела после последнего звонка: «Осторожно! Данное фото несет слишком сладкий характер. Марти».

Дочь Татьяны Навки выступила на выпускном:

Выпускной 👩‍🎓 @sashazhulina

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Певица Натали представила новый клип:

Фото: instagram

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