25 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алла Пугачева поделилась архивной фотографией: «Мою удивительную девочку,уникальную и самую стильную артистку и женщину поздравляю с Днем рождения!!! Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того,что у меня такая ДОЧЬ. Счастья тебе!!!»

Юля Савичева показала детское фото: «Мне тут лет пять, шесть. Город Курган, Черемушкинский детский сад номер 99! Посвящаю эту фотографию всем тем, для кого прозвенел последний звонок».

«Мы. Небольшая еврейская династия, благополучно разбавленная русскими, украинцами, грузинами и даже, по версии моего папы, адыгейцами. Мамина мама, моя любимая бабушка Елена Иосифовна, была еврейкой, следовательно по материнской линии мы все трое считаемся евреями. Я человек мира, и национальности для меня мало что значат, если люди не ортодоксальные, т.е. со своими очень чёткими традициями, которые влияют на их формирование: характер, образ жизни, действия))) В моей семье из еврейского были только характерные женские фигуры и иногда бабушка с мамой готовили форшмак... но еврейская музыка, еда и юмор мне определённо импонируют», — рассказала Анфиса Чехова историю семьи.

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