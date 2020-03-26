25 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Певица Нюша показала яркое фото с мужем.
Евгений Цыганов поздравил Ксению Раппопорт: «Сегодня день рождения замечательной @kseniarappoport. Если вы хотите ее поздравить, то я более чем уверен, что лучшим подарком будет поддержать акцию #помощьнезаразна которую организовывает @detibabochki_fund. Здоровья, дорогая Ксения и хорошего настроения».
Татьяна Лазарева опубликовала необычный рецепт:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В воскресенье я проводила прямой эфир и обещала с вами поделиться многими вещами. Стартанём с рецептов! На видео в сторис уже разместилось вкуснейшее карпаччо из сырых артишоков. Понятно, что мало кому это в жизни удастся осуществить - просто в Испании сейчас сезон артишоков и это просто сделать. А вот рецепт овсяного печенья, которое я добавила в конец карусели, ловите текстом! ⠀ И не объедайтесь там, а то оно реально к этому располагает 😜 И кстати, как у вас с лишним весом на карантине? Прибавляем помаленьку? Хихихи🤣😂🤣 ⠀ Ингредиенты: 3 яйца, 150 гр маргарина или сливочного масла, 3/4 стакана сахара, столовая ложка сметаны, 4 ст. ложки муки, 1/3 ч. ложки соды, загасить уксусом, 3 стакана Геркулеса, орехи и семечки полстакана. ⠀ Половину размягченного масла или маргарина растереть с половиной сахара, добавить сметану и желтки, потом муку. Белки взбить с оставшимся сахаром. Смешать, добавить погашенную соду, и четыре ложки муки. На оставшемся маргарине или масле поджарить до золотистого цвета 3 стакана овсяных хлопьев. Все перемешать, можно добавить любые измельчённые орехи и семечки, только не жареные. Выкладывать на бумагу или смазанный лист, выпекать примерно 30 минут в хорошо разогретой духовке, но на небольшом огне. ⠀ #таняодумайся #таняготовит #едаялюблютебя #видеорецепт #рецептввидео #артишоки #люблюпоесть
Лена Темникова поделилась уютным домашним селфи с дочкой.
«У нас теперь новый контент))) Сегодня селфи у Яны в комнате)))) Завтра к Артему в гости в комнату пойдем)))) Потом опять к Яне и в гостиной встретимся. Но! Мои попытки таки начать смотреть сериал опять не увенчались успехом», — иронизирует Юлия Барановская, решившая самоизолироваться с детьми.
Анна Хилькевич рассказала про карантин с малышами: «Легко, говорите? Да я бы поспорила, и тут дело даже не в том, что деток нужно постоянно занимать, кормить, спать укладывать и прочее... нет, это понятный родительский быт! Я про Арианну. Когда она росла, то я видела, что девочка сильная, с Характером, и ее любимым словом с самого рождения и по сей день остается "НЕТ", "не хочу" — умываться, расчесываться, есть, ложиться спать, одеваться, идти гулять, мыть руки, про мытье головы я уже совсем молчу... — все встречается с сопротивлением! Няня Ариаши (она была у нас с 3х месяцев до 1,5 лет) называла ее "воительница". И реально. Бои у нас не на жизнь! Мы с мужем пытаемся растить ее в доверии, понимании, учим договариваться... но пока безуспешно. Слезы, крики, объяснять что ее растроило не хочет. Я так надеюсь, что к 5 годам она повзрослеет и эти 4 года я буду вспоминать с улыбкой, а если нет, то когда ей будет 14 — мне будет ппц. Но если закрыть глаза на ее пассивный негативизм, то она безумно обаятельная, энергичная, добрая, хулиганистая, смешная и смешливая игруля. И даже когда мое терпение находится ниже плинтуса, я все равно ее люблю. И она это знает».
Макс Фадеев примерил яркую маску: «Карантин. Сдал сегодня билеты в Корею».
Катерина Шпица осваивает родные просторы:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы всей бандой сгоняли на разведку на @krasnaya_polyana_resort. Кататься на лыжах не планировали , у нас был день без катания, интересно было посмотреть , что есть из развлечений. Самые яркие впечатления- подъём на воздушном шаре и смотровая площадка. Вид- 😍. И я нашла там сосну с надломленной от тяжести ветвью, а в разломе- смола. Аромат- чудеснейший! Ещё мы покатались на тюбинге, туда советую приходить с самого утра или уже в сумерки, чтоб снег был «похолоднее»😂 Можно поздороваться с хаски в «Хаски-центре», пострелять в тире из лука, погулять в парке «Дивный лес». Очень приятно удивил ресторан «Каштан». Очень вкусно!!! Меню нестандартное , сервировка необычная- эстеты оценят 😊Ягодный морс- лучший из морсов, что я пробовала в ресторанах! Жареный сулугуни с фисташковой крошкой и паштет из гуся- must try! Мы очень душевно завершили нашу прогулку вкусным обедом. А после хорошей прогулки аппетит всегда какой-то волшебный 😅Я очень рада этому времени с родными. Я давно запланировала эти весенние каникулы для сына и родителей, а в итоге и сама присоединилась из-за отмененной работы. Замечательно, что в России есть места, где можно здорово провести время всей семьей. Еще я очень давно хочу на Алтай и на Байкал! Когда смогу осуществить эти мечты, не знаю, а пока буду наслаждаться моментом и изучать окрестности 😊 #краснаяполяна
Ксения Алферова — тоже:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Трое в автобусе, не считая собаки!) Далее текст Пегги:» несколько часов в переноске никак устроиться не могла и так ворочалась и сяк. Наконец, Ксюша меня к себе взяла. Мне главное нос спрятать куда-нибудь, когда сплю, а ещё лучше голову целиком, тогда я в полной безопасности, тогда я спокойна, тогда мне уютно и хорошо. Ну, а лучше места, чем на руках у Ксюши, сложно придумать! Тем более, что в последнее время меня редко на руки брали, все какие-то дела у хозяев, все суета какая-то. А тут какой-то зверь неведомый «вирус» пришёл и теперь все дома. Хорошо! Куда едем не в курсе, но мне все равно, главное вместе! До скорой встречи. Ваша Пегги» В связи с вирусом звери обещали регулярно вести свою страницу @pohititeliserdets. А вам счастья. Ваша Ксюша и Пегги! #ловимгновение #люблюжизнь #зверьемое #пеггицеловака #такса #вместевеселее #безумнаясемейка #дружнаясемья
Дарья Мороз скучает по активностям: «Делать не фиг, катаемся в изоляции и делаем #селфи».
Стас Пьеха решил отращивать бороду: «У меня никогда не было бороды т.к. она очень хреново растет.. Увидел у Джима Кери челлендж "не бриться на карантине", понял что эта же мысль посетила меня неделю назад, когда я вернулся из тура на домашку! Решил — быть бороде в изоляции! Создам ей тепличные условия, выращу правильный сорт. Ну а при такой мощной поддержке моя мочалка может еще и стрельнуть... 7 дней без бритвы».
Анна Нетребко устала от бездействия: «...шла третья неделя гребанного карантина».
Анна Семенович тоже ждет окончания карантина: «Как же хорошо на улице, уже совсем весна! Как же хочется, чтоб вирус поскорей отступил и мы спокойно смогли гулять по улицам, обниматься и целоваться при встрече, ходить на любимую работу, спокойно пить капучино в кафешке. Нам надо научиться ценить все эти приятности жизни! Но вместе мы справимся».
Сергей Лазарев проводит время с пользой в студии: «Записываю Новые песни... репетирую с музыкантами новое шоу! карантин не повод останавливать работу! Своего рода "удаленка"... будьте здоровы!!»
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!