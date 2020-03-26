25 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лена Темникова поделилась уютным домашним селфи с дочкой.

«У нас теперь новый контент))) Сегодня селфи у Яны в комнате)))) Завтра к Артему в гости в комнату пойдем)))) Потом опять к Яне и в гостиной встретимся. Но! Мои попытки таки начать смотреть сериал опять не увенчались успехом», — иронизирует Юлия Барановская, решившая самоизолироваться с детьми.

Анна Хилькевич рассказала про карантин с малышами: «Легко, говорите? Да я бы поспорила, и тут дело даже не в том, что деток нужно постоянно занимать, кормить, спать укладывать и прочее... нет, это понятный родительский быт! Я про Арианну. Когда она росла, то я видела, что девочка сильная, с Характером, и ее любимым словом с самого рождения и по сей день остается "НЕТ", "не хочу" — умываться, расчесываться, есть, ложиться спать, одеваться, идти гулять, мыть руки, про мытье головы я уже совсем молчу... — все встречается с сопротивлением! Няня Ариаши (она была у нас с 3х месяцев до 1,5 лет) называла ее "воительница". И реально. Бои у нас не на жизнь! Мы с мужем пытаемся растить ее в доверии, понимании, учим договариваться... но пока безуспешно. Слезы, крики, объяснять что ее растроило не хочет. Я так надеюсь, что к 5 годам она повзрослеет и эти 4 года я буду вспоминать с улыбкой, а если нет, то когда ей будет 14 — мне будет ппц. Но если закрыть глаза на ее пассивный негативизм, то она безумно обаятельная, энергичная, добрая, хулиганистая, смешная и смешливая игруля. И даже когда мое терпение находится ниже плинтуса, я все равно ее люблю. И она это знает».

Макс Фадеев примерил яркую маску: «Карантин. Сдал сегодня билеты в Корею».

Катерина Шпица осваивает родные просторы: