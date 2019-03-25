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25 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Ольга Бузова показала нежное фото с мамой: «Мамулик! Самое главное для меня, чтобы ты была здорова и счастлива. Сидим, болтаем, мечтаем и загадываем город на следующий др».

«Мне кажется, эта фотография очень точно описывает наши отношения, мама. Это огромное счастье — быть твоей дочерью. Я люблю тебя и невероятно тобой горжусь, мой самый близкий друг», — посвятила Аглая Тарасова нежные слова Ксении Раппопорт.

Анна Седокова показала подросшего сына: «В 2 года хозяин дома. Берет на себя ответственность за всех. Знает, что это его собаки и что это он с ними гуляет. Другие варианты не возможны и не допустимы».

Анна Хилькевич похвасталась своей умницей.

Тутта Ларсен похвасталась ухажером дочери: «Я не могу! К Марфе! На съемки! Приехал поклонник! С цветами!! Зовут Елисей, судя по всему, классный мужик».

Алексей Ягудин поделился милым видео: «Какие очаровательные японочки @michelyagudina @liza.yagudina нас встречали дома😂😂😂 Япония продолжается и в Москве»

Дочь Кристины Орбакайте показада фото с «покатушек»: «Привет, лыжники».

Ани Лорак обрадовала поклонников: «Я снова сочиняю музыку. Чувствую звуки глубоко и мне не терпится поделиться с вами моей новой песней. Вы ждете ее?»

Наталья Подольская похвасталась фигурой в спортивной одежде.

Максим Матвеев похвалился наградой: «Гвоздик вбит, гвоздь хрустальный... "Кинастону" гвоздь и не в крышку а в сцену, чтоб еще крепче и легче игралось... спасибо всем, кто помогал его вбивать... спасибо всем, кто поддерживал».

Дима Билан рассказал о своих достижениях:

Пинк показала фото с щенком из приюта, который, похоже, останется у нее: «Я влюблена! Не покупайте — берите бездомных», — советует звезда.

Анастасия Макеева показала, как проходит ее утро:

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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