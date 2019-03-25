25 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова показала нежное фото с мамой: «Мамулик! Самое главное для меня, чтобы ты была здорова и счастлива. Сидим, болтаем, мечтаем и загадываем город на следующий др».

«Мне кажется, эта фотография очень точно описывает наши отношения, мама. Это огромное счастье — быть твоей дочерью. Я люблю тебя и невероятно тобой горжусь, мой самый близкий друг», — посвятила Аглая Тарасова нежные слова Ксении Раппопорт.

Анна Седокова показала подросшего сына: «В 2 года хозяин дома. Берет на себя ответственность за всех. Знает, что это его собаки и что это он с ними гуляет. Другие варианты не возможны и не допустимы».

Анна Хилькевич похвасталась своей умницей.

Тутта Ларсен похвасталась ухажером дочери: «Я не могу! К Марфе! На съемки! Приехал поклонник! С цветами!! Зовут Елисей, судя по всему, классный мужик».

Алексей Ягудин поделился милым видео: «Какие очаровательные японочки @michelyagudina @liza.yagudina нас встречали дома😂😂😂 Япония продолжается и в Москве»