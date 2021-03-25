25 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @m_simonyan
Павел Прилучный спрашивает совета у подписчиков – стоит ли ему отращивать бороду. Мнения поклонников разделились.
Валерия радует поклонников очень летним, оптимистичным образом в ярком наряде и соломенной шляпке. Максим Галкин не отстаёт и публикует забавное селфи со съемок с красной повязкой на голове.
Александра Флоринская делится новым образом – актриса превратилась в яркую рыжую красотку.
Кристина Орбакайте показала свою дочку Клавдию, и вместе с ней порадовалась началу веселых каникул.
Ксения Бородина довольно резко высказалась относительно рекламы одежды на модели с небритыми подмышками – по ее словам, это уже не демонстрация одежды, а ненужный акцент.
Актриса Саша Бортич радуется весеннему московскому солнцу и публикует теплое селфи.
Инна Михайлова поделилась видео настоящего домашнего концерта и показала талантливую дочь, который отлично поет.
Маргарита Симоньян показала архивную фото и предложила сравнить ее с сыном Багратом. По мнению подписчиков, мальчик очень похож на маму.
Анна Нетребко радуется весне и публикует очень стильные фотографии в голубом клетчатом пальто.
Любовь Аксенова публикует солнечную фотографию, на которой выглядит очень естественно и свежо.
Наталья Бочкарёва активно готовится к лету и демонстрирует прекрасные формы в красном купальнике.
Фото и видео: Instagram Анны Нетребко, Павла Прилучного, Валерии, Саши Бортич, Максима Галкина, Любовь Аксеновой, Натальи Бочкаревой, Маргариты Симоньян, Кристины Орбакайте, Ксении Бородиной
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