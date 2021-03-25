25 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Павел Прилучный спрашивает совета у подписчиков – стоит ли ему отращивать бороду. Мнения поклонников разделились.

Валерия радует поклонников очень летним, оптимистичным образом в ярком наряде и соломенной шляпке. Максим Галкин не отстаёт и публикует забавное селфи со съемок с красной повязкой на голове.

Александра Флоринская делится новым образом – актриса превратилась в яркую рыжую красотку.

Кристина Орбакайте показала свою дочку Клавдию, и вместе с ней порадовалась началу веселых каникул.

Ксения Бородина довольно резко высказалась относительно рекламы одежды на модели с небритыми подмышками – по ее словам, это уже не демонстрация одежды, а ненужный акцент.

Актриса Саша Бортич радуется весеннему московскому солнцу и публикует теплое селфи.

Инна Михайлова поделилась видео настоящего домашнего концерта и показала талантливую дочь, который отлично поет.