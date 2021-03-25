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25 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Маргарита Симоньян

Фото: @m_simonyan

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Павел Прилучный спрашивает совета у подписчиков – стоит ли ему отращивать бороду. Мнения поклонников разделились.

Валерия радует поклонников очень летним, оптимистичным образом в ярком наряде и соломенной шляпке. Максим Галкин не отстаёт и публикует забавное селфи со съемок с красной повязкой на голове.

Александра Флоринская делится новым образом – актриса превратилась в яркую рыжую красотку.

Кристина Орбакайте показала свою дочку Клавдию, и вместе с ней порадовалась началу веселых каникул.

Ксения Бородина довольно резко высказалась относительно рекламы одежды на модели с небритыми подмышками – по ее словам, это уже не демонстрация одежды, а ненужный акцент.

Актриса Саша Бортич радуется весеннему московскому солнцу и публикует теплое селфи.

Инна Михайлова поделилась видео настоящего домашнего концерта и показала талантливую дочь, который отлично поет.

Маргарита Симоньян показала архивную фото и предложила сравнить ее с сыном Багратом. По мнению подписчиков, мальчик очень похож на маму.

Анна Нетребко радуется весне и публикует очень стильные фотографии в голубом клетчатом пальто.

Любовь Аксенова публикует солнечную фотографию, на которой выглядит очень естественно и свежо.

Наталья Бочкарёва активно готовится к лету и демонстрирует прекрасные формы в красном купальнике.

Фото и видео: Instagram Анны Нетребко, Павла Прилучного, Валерии, Саши Бортич, Максима Галкина, Любовь Аксеновой, Натальи Бочкаревой, Маргариты Симоньян, Кристины Орбакайте, Ксении Бородиной

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