25-летняя дочь Иосифа Пригожина вышла замуж — фото со свадьбы

Радостную новость сообщил Иосиф Пригожин в разговоре со StarНit. «Она вышла замуж, но пока была только роспись. Праздновать свадьбу будем, когда ситуация стабилизируется», — объяснил отец Данаи. Пригожин не смог приехать и поздравить дочь лично, но не забыл позвонить и сказать несколько теплых слов. Также он сообщил, что в качестве подарка преподнес молодоженам деньги.

Девушка поделилась трогательным кадром со свадьбы в своем микроблоге и подписала: «Новый статус: любящая жена».