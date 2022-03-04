25-летняя дочь Иосифа Пригожина вышла замуж — фото со свадьбы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ danaya_prigozhina
25-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина сыграла свадьбу 3 марта. О том, что девушке сделали предложение, стало известно еще в середине января. Невеста предупреждала, что не хочет пышную свадьбу и планирует отпраздновать скромно, без лишнего шума. «Даже не хочу надевать белое платье, если честно. Хочется сделать все красиво, но без стандартной пышности. Показуха мне не нужна, деньги можно потратить на более важные вещи», — объясняла дочь продюсера.
Радостную новость сообщил Иосиф Пригожин в разговоре со StarНit. «Она вышла замуж, но пока была только роспись. Праздновать свадьбу будем, когда ситуация стабилизируется», — объяснил отец Данаи. Пригожин не смог приехать и поздравить дочь лично, но не забыл позвонить и сказать несколько теплых слов. Также он сообщил, что в качестве подарка преподнес молодоженам деньги.
Девушка поделилась трогательным кадром со свадьбы в своем микроблоге и подписала: «Новый статус: любящая жена».
Фото: instagram/ danaya_prigozhina
Напомним, что Даная и Евгений состоят в романтических отношениях около двух лет. Они предпочитают не афишировать личную жизнь в социальных сетях и не постят совместные фотографии.
Фото: Instagram