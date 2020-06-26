25 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram Екатерины Климовой
Екатерина Климова восхитила поклонников молодостью и красотой, а сама восхитилась природой: «Какое же высокое небо над Москвой. Я с детства не видела его таким».
Ольга Куриленко показала пляжное фото: «#EarlyMorning. #Peace. #SelfCare».
Анфиса Чехова примерила новый образ в купальнике: «Как же я мечтала об этом всю весну! Никогда не думала что буду так скучать по загару».
Джорджина Родригес показала нежное летнее фото с Криштиану Роналду.
Роза Сябитова показала архивное фото со свадьбы:
Анна Хилькевич похвасталась кудряшками.
Анна Нетребко — роскошным пирогом:
Юлия Высоцкая приготовила торт:
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-Девушки! Уймите вашу мать! #упражнениявпрекрасном продолжаются #галета из миндального песочного теста - 200 гр муки, 20 гр молотого миндаля, 30 гр сах пудры, 125 гр холодного сл масла, 1 желток, 1 ст ложка ледяной воды, 1/2 ч л морской соли, все порубить, сформулировать шар и в холодильник на час. Тонко раскатать, присыпать ванильным сахаром, добавить кусочки холодного сл масла, гр 50-70, выложить любые фрукты или ягоды, закрыть края, присыпать ещё сахаром и добавить масло, выпекать первые 20 минут при температуре 200( у меня духовка не выдерживает моих припадков и сдалась, поэтому пекла при Т’ 220) потом уменьшить на 180 и ещё минут 30, все зависит от степени карамельности, которая вас устроит. Украсить свежими ягодами, у меня земляника и клубника, побрызгать бальзамическим уксусом, совсем чуть-чуть, присыпать пудрой и приправить взбитыми сливками. Всё. PS это очень опасно и заразно, поэтому лучше просто посмотрите картинки, а от приготовления воздержитесь. #аэтавсеготовит #полюбименятолстенькой #темктобегаетможновсе #juliavysotskaya #юлиявысоцкая
Виктория Боня показала, как бороться с последствиями тортиков:
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Хочу показать вам самое эффективное упражнение для ягодиц, чтобы задать им жару 🔥 Важно отметить, что носочки нужно приподнять чтобы упор ноги шёл на пятку. Это третий сет с весом 70 кг по 15 раз в каждом сете. Первый сет мы делаем для разогрева 30кг по 20 раз. Сегодня я чувствую, что была вчера в зале)) #glutes #ягодицы #спорт
Марина Юдашкина показала стильных внуков: «Наши любимые Аркадий и Анатолий».
Певица Слава с младшей дочкой завели питомца: «У нас появилась Сани!!!»
Ирина Слуцкая показала нежное фото с дочкой.
Аврора поздравила с днем рождения взрослую дочь: «Вот уже 16 лет я провожу 24-е июня в обнимку с этой замечательной девочкой».
Ольга Кабо похвасталась своей умницей и красавицей:
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Моя дочь Татьяна @tanya_kabo успешно окончила 1 курс Магистратуры сразу двух факультетов МГУ: психологического и философского! 📚 Было непросто, особенно три последние месяца учебы на интернет-платформе. Но Танюша со всем справилась! Горжусь дочерью! Видимо, пошла по моим стопам в своём желании учиться! У меня два высших образования, Таня меня догоняет! Уверена, ещё и перегонит! Люблю тебя, доченька!!! Ты заслужила отдых! • #ольгакабо #татьянавасилишена #кабомама #кабомамадочь #дочьстудентка #мгу #магистратура @official_msu
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Фото и видео: Instagram/@klimovagram/@olgakurylenkoofficial/@annakhilkevich/@achekhova/@slutskayaofficial/@georginagio/@anna_netrebko_yusi_tiago/@juliavysotskayaofficial/@syabitova_roza/@victoriabonya/@svetlanazey/@nastya_slava/@avrora_tv/@marinayudashkina/@kabo_olga/@bilanofficial
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