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25 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото: Instagram Екатерины Климовой

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Климова восхитила поклонников молодостью и красотой, а сама восхитилась природой: «Какое же высокое небо над Москвой. Я с детства не видела его таким».

Ольга Куриленко показала пляжное фото: «#EarlyMorning. #Peace. #SelfCare».

Анфиса Чехова примерила новый образ в купальнике: «Как же я мечтала об этом всю весну! Никогда не думала что буду так скучать по загару».

Джорджина Родригес показала нежное летнее фото с Криштиану Роналду.

Роза Сябитова показала архивное фото со свадьбы:

Анна Хилькевич похвасталась кудряшками.

Анна Нетребко — роскошным пирогом:

Юлия Высоцкая приготовила торт:

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-Девушки! Уймите вашу мать! #упражнениявпрекрасном продолжаются #галета из миндального песочного теста - 200 гр муки, 20 гр молотого миндаля, 30 гр сах пудры, 125 гр холодного сл масла, 1 желток, 1 ст ложка ледяной воды, 1/2 ч л морской соли, все порубить, сформулировать шар и в холодильник на час. Тонко раскатать, присыпать ванильным сахаром, добавить кусочки холодного сл масла, гр 50-70, выложить любые фрукты или ягоды, закрыть края, присыпать ещё сахаром и добавить масло, выпекать первые 20 минут при температуре 200( у меня духовка не выдерживает моих припадков и сдалась, поэтому пекла при Т’ 220) потом уменьшить на 180 и ещё минут 30, все зависит от степени карамельности, которая вас устроит. Украсить свежими ягодами, у меня земляника и клубника, побрызгать бальзамическим уксусом, совсем чуть-чуть, присыпать пудрой и приправить взбитыми сливками. Всё. PS это очень опасно и заразно, поэтому лучше просто посмотрите картинки, а от приготовления воздержитесь. #аэтавсеготовит #полюбименятолстенькой #темктобегаетможновсе #juliavysotskaya #юлиявысоцкая

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

Виктория Боня показала, как бороться с последствиями тортиков:

Марина Юдашкина показала стильных внуков: «Наши любимые Аркадий и Анатолий».

Певица Слава с младшей дочкой завели питомца: «У нас появилась Сани!!!»

Ирина Слуцкая показала нежное фото с дочкой.

Аврора поздравила с днем рождения взрослую дочь: «Вот уже 16 лет я провожу 24-е июня в обнимку с этой замечательной девочкой».

Ольга Кабо похвасталась своей умницей и красавицей:

Светлана Зейналова поделилась нежной фотографией с младшей дочкой: «Дома.....»

Дима Билан показал, каким был в юности: «Приехал . Сижу , жду ужин».

Фото и видео: Instagram/@klimovagram/@olgakurylenkoofficial/@annakhilkevich/@achekhova/@slutskayaofficial/@georginagio/@anna_netrebko_yusi_tiago/@juliavysotskayaofficial/@syabitova_roza/@victoriabonya/@svetlanazey/@nastya_slava/@avrora_tv/@marinayudashkina/@kabo_olga/@bilanofficial

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