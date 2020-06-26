25 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Климова восхитила поклонников молодостью и красотой, а сама восхитилась природой: «Какое же высокое небо над Москвой. Я с детства не видела его таким».

Ольга Куриленко показала пляжное фото: «#EarlyMorning. #Peace. #SelfCare».

Анфиса Чехова примерила новый образ в купальнике: «Как же я мечтала об этом всю весну! Никогда не думала что буду так скучать по загару».

Джорджина Родригес показала нежное летнее фото с Криштиану Роналду.

Роза Сябитова показала архивное фото со свадьбы: