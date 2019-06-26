25 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Савичева показала татуировку. «Татуировка, которая не так давно появилась на моей руке, в честь дочки Ани. Это ее инициалы. Я сама придумала вариант и нарисовала эскиз для татуировщика», — написала певица и поздравила всех Анн с именинами.

Ида Кехман опубликовала трогательное фото с прогулки: «#ДочкиМатери #СыночкиПупсики».

Дмитрий Маликов поделился ретро-фотографией в честь «особенного» дня: «Этот день навсегда в моей памяти. 25 июня 1988 года я впервые поднялся на эстрадные подмостки. А было это в зеленом театре парка Горького. Недавно встретил человека кто был на этом концерте и помнит его. Очень круто! Спасибо Вам за поздравления!!!»

Юлия Снигирь предстала в необычном образе: «Идеальная погода #летоэтомаленькаяжизнь».

Наталья Подольская показала «отпускное» фото с мужем.

Дочь певицы Жасмин заняла второе место на соревнованиях: «Кольца, брусья, турники — лекарство против грусти и тоски. У меня сегодня второе место на соревнованиях по гимнастике, я долго тренировалась, и очень счастлива».

«Многие мамы надеются, что у их детей будет первое место, а я всегда надеюсь на второе. Почему? — Потому что ребенок с одной стороны получит приз, а с другой будет чувствовать, что нет предела совершенству, что нужно всегда работать над собой», — прокомментировала певица.

Валдис Пельш получил диплом: «Хочу обратиться к своим очень близким друзьям — музыкантам группы "Несчастный Случай", по совместительству выпускникам МГУ им. Ломоносова: ну и кто теперь никчемный латыш? Для кого Москва не резиновая?»

Максим Виторган поделился житейской мудростью: «Никто из нас не застрахован от ошибок. У всех есть право на слабость. Мы совершаем глупости. Никто не обязан быть героем. Но настоящий дурак никогда не поймет, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем. И с одной стороны человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой — большая ошибка относиться к "настоящим и убежденным", как к нормальным людям, тщась что-то объяснить и ждать от них покаяния (хотя бы внутреннего). Пока вы тратите на них свое время, глупость, подлость или беспринципность потихоньку окрашивают вас в свои цвета. Берегите себя! Понятно, что категории эти относительны и субъективны, но этого достаточно. И пусть подобное к подобному. И пусть свои найдут своих и успокоятся».

Надежда Бабкина показала нежное фото: «Мы с тобой два берега, у одной реки...»