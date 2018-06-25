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25 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Сегодня звезды смотрели футбол. Наталья Водянова с детьми, Александр Ревва с женой, Виктория Лопырева с подругой, беременная Анна Хилькевич и другие звезды болели за сборную России.

Екатерина Стриженова посвятила закончившей школу дочери важные слова: «Александра, запомни этот момент! Впереди — новая жизнь с бОльшей самостоятельностью и ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ! Сейчас все зависит только от тебя!!!» А певица Нюша поздравила маму: «Моя волшебная Мамочка! Я не встречала таких как ты... С твоим днем».

Дмитрий Шепелев путешествует с сыном и рассказывает трогательные истории: «Гуляем по Флоренции. Аккуратно рассказываю Платону о городе: флорентийцы и их извечные соперники миланцы. О статуе Давида — символе города. О куполе Дуомо который один из самых больших в мире и который как матрешка два в одном. Слушает в пол уха, конечно. — "Пап, а давай, говорит, смутузим по две порции мороженого". Вот и вся экскурсия. — "Давай". Выбрал он арбузное и лимонное. — "Дай, говорю, попробовать". Сам с детства помню, дашь взрослому попробовать, он как укусит зубами своими большим — половины сразу нет. Выходит, взрослый теперь это я — лизнул лимонное, вижу сын еле слезы сдерживает. — "Ты что?" — "...ты половину лимонного съел..." — "Да я только разок" — ... — "Ладно. Слушай. Пойдем я тебе большого дикого кабана покажу. Он желания исполняет тех, кто смелый, кто не боится к нему прикоснутся. И купим там еще лимонного. Идет?" — "Ладно. Но я еду у тебя на плечах". Вот так. Искусство через мороженое. Мой хитрец. Люблю. P.s. на фото не Флоренция, а Верона. Так вышло». Сергей Лазарев тоже путешествует с сыном.

А еще папа с сыном обзавелись собакой: «В общем, мы купили собаку. Я очень хотел, а Платон поначалу не очень».

Кристина Асмус раскрыла главный секрет фигуры: «Я обожаю много есть, но постоянно сижу на строгих диетах». Стас Костюшкин порадовал фанаток горячим видео:

Екатерина Варнава дразнит хейтеров: «Сутулая, долговязая, кривоногая секси».

Любовь Толкалина порезвилась на природе:

Венсан Кассель поделился нежной фотографией с Тиной Кунаки и назвал ее своей «половинкой». Светлана Устинова поделилась поводом для ее семейного праздника:

Дмитрий Маликов поздравил себя с 30-летием творческой карьеры:

Фото: instagram

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