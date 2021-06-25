25 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Курбан Омаров поделился нежным фото со своей дочерью Теоной от Ксении Бородиной — по традиции малышка кривляется и показывает язык.

Беременная Лиза Арзамасова греется на солнышке у воды и делится впечатлениями от летней Москвы.

Ирина Пегова поделилась фотографией с летней прогулки со своей дочерью из деревни — обе они наслаждаются прекрасной погодой.