25 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Курбан Омаров поделился нежным фото со своей дочерью Теоной от Ксении Бородиной — по традиции малышка кривляется и показывает язык.
Беременная Лиза Арзамасова греется на солнышке у воды и делится впечатлениями от летней Москвы.
Ирина Пегова поделилась фотографией с летней прогулки со своей дочерью из деревни — обе они наслаждаются прекрасной погодой.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @olesya_sudzilovskaya
Настасья Самбурская поделилась эффектным селфи в образе блондинки — подписчики такой стиль оценили.
Анна Нетребко поделилась солнечным фото из Флоренции в стильном и женственном сарафане.
Кристина Асмус показала экстремальное видео, которое сняла во время поездки на мопеде. Во время съемки актриса, к счастью, была не за рулем.
Лукерья Ильяшенко со свойственным ей юмором делится стильным селфи и «приманивает ортодонтов».
Эвелина Бледанс поделилась фотографией с юга и пожелала выпускникам отличного выпускного.
Настя Ивлеева поделилась снимками с премьеры своего фильма «Блогеры и дороги» и поблагодарила тех, кто поддержал ее.
Олеся Судзиловская поздравляет с днем рождения маму и делится совместными селфи.
Александра Флоринская поделилась стильным селфи в ярком образе и с красной помадой на губах.
Фото: Instagram Насти Ивлеевой, Олеси Судзиловской, Эвелины Бледанс, Лукерьи Ильяшенко, Александры Флоринской, Кристины Асмус, Анны Нетребко, Настасmb Самбурской, Курбана Омарова, Лизы Арзамасовой, Ирины Пеговой
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