25 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Дима Билан показал свое бодрое утро:
Марина Анисина и Никита Джигурда отметили юбилей:
Ровно десять лет назад Джигурда своим напором и харизмой взял мою неприступную крепость!😜Я ни о чём не жалею!Несмотря ни на что и ни на кого!Я благодарна Никите Борисовичу за любимых деток,опыт и незабываемую,обжигающую любовь!😂✌️ #маринаанисина#никитаджигурда#европейскоекачество#эллада#любовь
Публикация от Анисина Марина (@marinanisina)
Юлия Проскурякова и Наталья Подольская поделились новыми семейными фотографиями. Кристина Асмус сходила на свидание с мужем. Анна Шульгина похвасталась букетом: «Когда знаешь, что любима».
Ольга Бузова и Ксения Бородина экспериментируют с приложением Teleport, примеряя в нем разноцветные «парики». А Алла Михеева попробовала быть брюнеткой.
Анжелика Варум показала семейный снимок: «Сегодня отпраздновали День рождения нашей бабули вот таким милым зоопарком. Редкий случай, когда бОльшая часть семьи в сборе». Денис Клявер отдыхает с семьей на море.
Анна Хилькевич играет со своей малышкой в дочки-матери:
Екатерина Стриженова похвасталась талантом дочери:
В лагере #протанцы каждый вечер батлы-кто кого перетанцует!!! @strizs #сочи #розахутор #танцуйпокамолодой @protancycamp #каникулы
Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)
Алена Водонаева рассказала, что ее отношения начались с сырого мяса: «Почему в Москве нет такого рестика? Меня Леша туда повёл в первый раз, в самый первый мой приезд. И с тех пор Любовь. И к мясу и к Лёше». Юлия Ковальчук похвасталась блинчиками: «Вкусное доброе утро. 20-сантиметровый испанский блинчик размера XXL-явно спровоцирует меня на 20 дополнительных заплывов». Инна Маликова показала фото с пляжа в Монте-Карло. «Поплавать или поужинать», — размышляет она.
Анна Нетребко перемеряла все халаты в Ташкенте. Ольга Серябкина похвасталась своими формами в предвкушении отпуска. Лиза Боярская поделилась счастьем: «Ну и достаточно, собственно говоря! Все!!! Всем большое спасибо!!! Сезон закрыт!!! Объявляется перерыв до сентября».
Ксения Собчак рассказала, как восстанавливает фигуру: «Закат встречаю с улыбкой на губах и глубоким выпадом в ногах! Час с палками по пляжу и 6 раз по 50 выпадов-и попа почти пришла в До-Платоновское состояние!». Андрей Малахов присматривает за окружающими в подзорную трубу.
Дочери певицы Жасмин подарили лошадку. Лена Темникова показала, как смеется ее малышка.
Фото: instagram.com