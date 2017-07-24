Ольга Бузова, Ксения Бородина и Алла Михеева задумались о смене имиджа, Лена Темникова показала как смеется ее дочь, а Дима Билан показал свое утро — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Дима Билан показал свое бодрое утро:

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Июл 25 2017 в 1:15 PDT

Марина Анисина и Никита Джигурда отметили юбилей:

Ровно десять лет назад Джигурда своим напором и харизмой взял мою неприступную крепость!😜Я ни о чём не жалею!Несмотря ни на что и ни на кого!Я благодарна Никите Борисовичу за любимых деток,опыт и незабываемую,обжигающую любовь!😂✌️ #маринаанисина#никитаджигурда#европейскоекачество#эллада#любовь Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Июл 25 2017 в 5:29 PDT

Юлия Проскурякова и Наталья Подольская поделились новыми семейными фотографиями. Кристина Асмус сходила на свидание с мужем. Анна Шульгина похвасталась букетом: «Когда знаешь, что любима». Ольга Бузова и Ксения Бородина экспериментируют с приложением Teleport, примеряя в нем разноцветные «парики». А Алла Михеева попробовала быть брюнеткой. Анжелика Варум показала семейный снимок: «Сегодня отпраздновали День рождения нашей бабули вот таким милым зоопарком. Редкий случай, когда бОльшая часть семьи в сборе». Денис Клявер отдыхает с семьей на море. Анна Хилькевич играет со своей малышкой в дочки-матери:

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Июл 25 2017 в 8:26 PDT

Екатерина Стриженова похвасталась талантом дочери:

Алена Водонаева рассказала, что ее отношения начались с сырого мяса: «Почему в Москве нет такого рестика? Меня Леша туда повёл в первый раз, в самый первый мой приезд. И с тех пор Любовь. И к мясу и к Лёше». Юлия Ковальчук похвасталась блинчиками: «Вкусное доброе утро. 20-сантиметровый испанский блинчик размера XXL-явно спровоцирует меня на 20 дополнительных заплывов». Инна Маликова показала фото с пляжа в Монте-Карло. «Поплавать или поужинать», — размышляет она. Анна Нетребко перемеряла все халаты в Ташкенте. Ольга Серябкина похвасталась своими формами в предвкушении отпуска. Лиза Боярская поделилась счастьем: «Ну и достаточно, собственно говоря! Все!!! Всем большое спасибо!!! Сезон закрыт!!! Объявляется перерыв до сентября». Ксения Собчак рассказала, как восстанавливает фигуру: «Закат встречаю с улыбкой на губах и глубоким выпадом в ногах! Час с палками по пляжу и 6 раз по 50 выпадов-и попа почти пришла в До-Платоновское состояние!». Андрей Малахов присматривает за окружающими в подзорную трубу. Дочери певицы Жасмин подарили лошадку. Лена Темникова показала, как смеется ее малышка.

Публикация от Саша - Сашенька - Александра (@mamalenaisasha) Июл 24 2017 в 2:22 PDT