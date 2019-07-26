25 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская рассказала об обидном инциденте: «Сегодня я окунулась видимо из своего теплого уютного мирка в чужой злой и поганый мир... и меня просто трясло от чувства несправедливости и обиды. Итак, я в Москве вожу машину сама. Люблю быть за рулём. Заехала припарковаться во двор, где все друг на друге стоят. Мне надо было отлучиться на час. Я оставила тел под лобовым стеклом (водители меня поймут) и побежала. Звонок. Я извиняюсь и говорю, что буду через 2 минутки. Реально подскакиваю и бегу, адекватно понимая, что причиняю НЕУДОБСТВА. Начинаю выруливать, тыкаюсь, пыкаюсь, вылетает мужик и открывает на меня такой поганый рот.... Мужики! Как вы смеете разговаривать ТАК с женщинами!!! КАК БЛИН??? Понятно, что подождал, торопился. Но зачем ТАК? Легче стало???? Бог судья! На прощанье я сморозила нереальную глупость от отчаяния, мол, я запомнила ваш номер и мои охранники вас найдут, а у меня нет никаких охранников! Сморозила от обиды, чтобы хоть на секунду подумал, что за женщину могут и заступиться. На мужика вряд ли так попер, получил бы в рожу. Ух , как меня трясло!»

Юлия Снигирь поделилась фотографией в купальнике и мыслями: «Как сложно. Но можно. "Я считаю, что вообще на зле концентрироваться не следует. Это самое простое, что может сделать человек, то есть концентрироваться на тех обидах, которые ему были нанесены, и т.д., и т.д. Зло побеждает, помимо всего прочего, тем, что оно как бы вас гипнотизирует. О зле, о дурных поступках людей, не говоря о поступках государства, легко думать — это поглощает. И это как раз и есть дьявольский замысел!"»