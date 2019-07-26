25 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Ионова, она же Глюк'oZa, похвасталась стройной фигурой: «Репетиции на @zharafest идут полным ходом. Во время паузы ловлю лучи солнца».
Ольга Орлова показала расслабленное фото: «Ну, здравствуй, отпуск! Целых шесть дней счастья! Самая вкусная паста — "спагетти Арселле" в Тоскане! Обязательно попробуйте, если доведется здесь побывать».
Анна Хилькевич поделилась видео с отдыха: «Турист-неудачник или за 5 минут до того, как получила веткой от дерева по голове».
Нюша опубликовала забавное видео с мужем: «Лето наоборот 😂🌊».
Олег Газманов похвастался крепким торсом: «Давненько я не брал в руки вёсел! В Светлогорске прекрасное озеро. Буду понемного выкладывать фото с моего деньрожденьешнего концерта и последующих 2-х дней на моей Родине - на море и дюнах».
Екатерина Стриженова — урожаем:
Игорь Верник показал фото с счастливой и растрепанной Лаймой Вайкуле: «Лайма. Рандеву».
Тина Кунаки поделилась фотографией с мужем: «Любовь моей жизни».
Милана Тюльпанова похвасталась стройностью и загаром. Александр Кержаков — фотографией с сыновьями: «Цветы жизни».
Екатерина Климова — достижениями своей младшей дочери: «Между первым видео и вторым не прошло и месяца. Не могу в это поверить)))) Наш тренер Артур обещал, что мы поплывем не раньше чем через полгода».
Игорь Николаев с дочкой устроили мини-маскарад: «На голове у папы - детская сумочка, у дочки - скорлупа единорога, тренд сезона - веселье и безбашенность».
Виктория показала забавное видео с дочерью: «Верю дочка, верю!»
Наталья Подольская рассказала об обидном инциденте: «Сегодня я окунулась видимо из своего теплого уютного мирка в чужой злой и поганый мир... и меня просто трясло от чувства несправедливости и обиды. Итак, я в Москве вожу машину сама. Люблю быть за рулём. Заехала припарковаться во двор, где все друг на друге стоят. Мне надо было отлучиться на час. Я оставила тел под лобовым стеклом (водители меня поймут) и побежала. Звонок. Я извиняюсь и говорю, что буду через 2 минутки. Реально подскакиваю и бегу, адекватно понимая, что причиняю НЕУДОБСТВА. Начинаю выруливать, тыкаюсь, пыкаюсь, вылетает мужик и открывает на меня такой поганый рот.... Мужики! Как вы смеете разговаривать ТАК с женщинами!!! КАК БЛИН??? Понятно, что подождал, торопился. Но зачем ТАК? Легче стало???? Бог судья! На прощанье я сморозила нереальную глупость от отчаяния, мол, я запомнила ваш номер и мои охранники вас найдут, а у меня нет никаких охранников! Сморозила от обиды, чтобы хоть на секунду подумал, что за женщину могут и заступиться. На мужика вряд ли так попер, получил бы в рожу. Ух , как меня трясло!»
Юлия Снигирь поделилась фотографией в купальнике и мыслями: «Как сложно. Но можно. "Я считаю, что вообще на зле концентрироваться не следует. Это самое простое, что может сделать человек, то есть концентрироваться на тех обидах, которые ему были нанесены, и т.д., и т.д. Зло побеждает, помимо всего прочего, тем, что оно как бы вас гипнотизирует. О зле, о дурных поступках людей, не говоря о поступках государства, легко думать — это поглощает. И это как раз и есть дьявольский замысел!"»
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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