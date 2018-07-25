25 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Игорь Николаев поделился трогательным видео с двухлетней дочерью.
Алена Хмельницкая рассказала о забавном диалоге с дочерью: « Ксюш, я толстая ? - Ну... чуть -чуть ... -Все , я перестаю есть вообще , скоро буду худырлой ! -Не надо , мне так нравится , ты мой Антистресс !»( мнёт верхнюю часть руки )😂😂😂 Диалоги и дочкой ))) Зато честно и любя!». Лиза Галкина восхитила своими арифметическими познаниями.
Екатерина и Александр Стриженовы побывали на премьере спектакля «Двое на качелях» в театре «Современник», где сегодня дебютировала Кристина Орбакайте: «Букет для Кристины Орбакайте -живая,талантливая,трогательная, пронзительная........................Поздравляем!». Максим Фадеев, Сергей Лазарев и Резо Гигинеишвили поделились фото подросших детей. Храбрая Надя Пескова показала, как умеет плавать.
Иосиф Пригожин рассказал о грядущем походе в горы и показал свое снаряжение. Юлия Савичева поделилась архивным фото: «Сегодня 15 лет, как нет моей бабушки Жени. Каждое лето, в мои школьные времена, мы с мамой на поезде приезжали в Курган. Баба всегда встречала нас на перроне и плакала. Мы обнимались и плакали вместе, потом шли домой, громко смеялись и рассказывали все новости. Я очень ее любила. Каждый приезд для меня был праздником. Уезжая, целый год я ждала встречи. Мне очень ее не хватает... ».
Надежда Михалкова откровенно рассказала о своем возрасте: «На паспортном контроле , девушка долго изучает мой паспорт и меня , сравнивая фотографию ... спрашивает: куда летите? С этим вопросом затруднений у меня не возникло . Второй вопрос: цель поездки ? И с этим я справилась . А вот следующий вопрос заставил меня почувствовать на программе « кто хочет стать миллионером» . « сколько вам полных лет?» и ещё так пристально смотрит ... что даже подсмотреть неловко. Я говорю: « 30 или 31 а может и 32 !» Девушка рассмеялась и сказала « ну где-то так ...» отдала паспорт а я вот все думаю ... мне же и 20 нет». Алексей Чадов наслаждается морем, а Эвелина Бледанс — вареной кукурузой.