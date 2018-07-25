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25 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Алены Хмельницкой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев поделился трогательным видео с двухлетней дочерью.

Алена Хмельницкая рассказала о забавном диалоге с дочерью: « Ксюш, я толстая ? - Ну... чуть -чуть ... -Все , я перестаю есть вообще , скоро буду худырлой ! -Не надо , мне так нравится , ты мой Антистресс !»( мнёт верхнюю часть руки )😂😂😂 Диалоги и дочкой ))) Зато честно и любя!». Лиза Галкина восхитила своими арифметическими познаниями.

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Надежда Михалкова откровенно рассказала о своем возрасте: «На паспортном контроле , девушка долго изучает мой паспорт и меня , сравнивая фотографию ... спрашивает: куда летите? С этим вопросом затруднений у меня не возникло . Второй вопрос: цель поездки ? И с этим я справилась . А вот следующий вопрос заставил меня почувствовать на программе « кто хочет стать миллионером» . « сколько вам полных лет?» и ещё так пристально смотрит ... что даже подсмотреть неловко. Я говорю: « 30 или 31 а может и 32 !» Девушка рассмеялась и сказала « ну где-то так ...» отдала паспорт а я вот все думаю ... мне же и 20 нет». Алексей Чадов наслаждается морем, а Эвелина Бледанс — вареной кукурузой.

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