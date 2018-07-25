25 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Иосиф Пригожин рассказал о грядущем походе в горы и показал свое снаряжение. Юлия Савичева поделилась архивным фото: «Сегодня 15 лет, как нет моей бабушки Жени. Каждое лето, в мои школьные времена, мы с мамой на поезде приезжали в Курган. Баба всегда встречала нас на перроне и плакала. Мы обнимались и плакали вместе, потом шли домой, громко смеялись и рассказывали все новости. Я очень ее любила. Каждый приезд для меня был праздником. Уезжая, целый год я ждала встречи. Мне очень ее не хватает... ».

Надежда Михалкова откровенно рассказала о своем возрасте: «На паспортном контроле , девушка долго изучает мой паспорт и меня , сравнивая фотографию ... спрашивает: куда летите? С этим вопросом затруднений у меня не возникло . Второй вопрос: цель поездки ? И с этим я справилась . А вот следующий вопрос заставил меня почувствовать на программе « кто хочет стать миллионером» . « сколько вам полных лет?» и ещё так пристально смотрит ... что даже подсмотреть неловко. Я говорю: « 30 или 31 а может и 32 !» Девушка рассмеялась и сказала « ну где-то так ...» отдала паспорт а я вот все думаю ... мне же и 20 нет». Алексей Чадов наслаждается морем, а Эвелина Бледанс — вареной кукурузой.