25 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Эммануил Виторган показал нежное семейное фото: «Со старшой сестричкой!!!»

Яна Рудковская продемонстрировала, как живет Саша Плющенко и сообщила: «Доброе утро )скромно завтракаем . и развеиваем мифы о нашей семье)Вчера почитала на свою голову упреки, нравоучения и проклятия ,и хочу ответить на ряд мифов и некоторых умозаключений )Миф 1 ⚡️- Муж после 15 операций с очередными болтами и сын-бедолага сутками работают чтобы заработать мамане на Шанель)Отвечаю-я 20 лет коллекционирую одежду и аксессуары Шанель,вчера на мне были все вещи которым от 4 -до 17 лет, ни одной новой)всё Винтаж),но если что я работаю 24/7, только на шоу с моим участием в качестве продюсера и сопродюсера продаётся 1 млн билетов в год),не говоря о других моих бизнесах и рекламных контрактах,так что если мой муж и сын будут просто ничего не делать,мы бедствовать не будем точно)Наш последний отдых был в июле месяце.Когда вся страна отдыхала мы отработали в новогодние праздники 57 шоу,включая шоу 31 декабря.Это насчёт отдыха. Миф 2⚡️Бедный Янин сын и муж -такие грустные всегда, ухойдокала их Яна)ребята,Вы прокалываетесь,посмотрите их страницы какие они там грустные и замученные )Миф 3⚡️Яна бросила своих старших детей ,таскает везде только Гнома своего! -отвечаю,что мои старшие дети заканчивают в этом году школу и готовятся к поступлению в ВУЗ и не могут уезжать среди учёбы как Саша , который ещё не ходит в школу, кстати 2 недели назад мой средний сын Николай @n_baturin на 3 дня с нами летал в Японию, так если что)Миф 4 ⚡️-на который я отвечаю каждый год -я не катаюсь на детских лыжах ,товарищи,я катаюсь на лыжах которые называются «snowblade” -это сверх-короткие лыжи.Обязательно скоро традиционно выложу как я на них катаюсь.Миф 5 ⚡️- Лучше бы на «Роза -хутор» кататься поехала,чем деньги за границей оставлять или бедным раздала !Друзья мои, я работаю и плачу налоги и не малые государству,я не ворую,не отжимаю,а честным трудом зарабатываю,куда хочу -туда и езжу,больным детям -помогаю,но только через фонды которым доверяю ,талантливым детям спортсменам тоже.И это все кому надо -знают )О бедных людях -должно заботится наше правительство,но не я точно.Малоимущим семьям и инвалидам я ежегодно дарю 10 тыс билетов на наши шоу!Всем хорошей трудовой недели,обняла с надеждой,что я ответила на ряд мучающих Вас вопросов».

Любовь Толкалина опровергла слухи о новом романе: «Опять мимо, господа обделамшись... опять мимо.... Да помянет вас Господь во царствии своем и отправит в адову прачечную сортировать бельишко. хотя, мне кажется вы уже там», — обратилась она к журналистам.

Ольга Кабо проводит выходной дома: «Прекрасный день дома) Ценю эти редкие моменты, когда не надо никуда спешить, бежать, успевать... Home, sweet home».

Катерина Шпица поздравила себя с днем рождения сына: «Вот этому плюшке сегодня исполнилось уже 7 лет!!! С днем рождения, сынок!!! 7 лет назад у меня в руках оказался сверток с чудом внутри, да что в руках, он на одной руке умещался, маленький сынок. А сегодня у меня в руках букет мамы, а сынок, когда его на руки берешь, стучит носками по надкостнице».

Светлана Ходченкова поделилась фото в милицейской форме.

Ольга Куриленко показала фото без макияжа.

Алена Водонаева показала фото с макияжем, но часть поклонников раскритиковала его: «старит».