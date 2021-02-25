25 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Катерина Шпица трогательно поздравила своего сына с днём рождения – мальчику исполнилось 9 лет. Актриса поделилась архивной фотографией, где она кормит малыша.
Валерия поделилась эффектным селфи, и в подписи к публикации недоумевает, как люди жили раньше до появления Instagram.
Жасмин показала фотографию с дочкой, и поздравила всех своих поклонников с иудейским праздником Пурим. Мама и дочка появились в ярких нарядных платьях.
Гоар Аветисян наслаждается отдыхом в Дубае и своей новой фигурой – она опубликовала видео, где во всей красе продемонстрировала пышные формы.
Анастасия Решетова развеяла слухи о том, что она поправилась – и показала эффектное селфи в роскошном светлом платье в пол. Судя по фотографии, фигура у девушки в полном порядке.
Лиза Арзамасова показала очередное фото из сундука и напомнила подписчиков, что ей бы очень подошло темное каре с челкой.
Певица Зара показала фотографию с вечера в Лендоке вместе с Игорем Николаевым – артистка появилась в роскошном серебристом платье.
Молодая мамочка Кети Топурия показала, что и после родов в отличной форме – певица появилась в шубе поверх лаконичного образа – белого топа и джинсов с высокой талией.
Регина Тодоренко опубликовала фото в забавной шапке с явными признаками усталости на лице – по ее словам, день начался слишком рано, но она многое успела. Ранее телеведущая заявила о намерении поставить брекеты и активно работает над этим.
Ляйсан Утяшева предложила своим подписчикам проголосовать, в каком виде она нравится им больше – со светлыми или темными волосами.
Мария Ивакова трогательно поздравила Никиту Ефремова с годовщиной отношений и призналась ему в любви.
Фото и видео: Instagram Марии Иваковой, Ляйсан Утяшевой, Гоар Аветисян, Лизы Арзамасовой, Валерии, Жасмин, Зары, Анастасии Решетовой, Регинa Тодоренко, Кети Топурии
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