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25 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Валерия

Фото: www.instagram.com/valeriya/

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Катерина Шпица трогательно поздравила своего сына с днём рождения – мальчику исполнилось 9 лет. Актриса поделилась архивной фотографией, где она кормит малыша.

Валерия поделилась эффектным селфи, и в подписи к публикации недоумевает, как люди жили раньше до появления Instagram.

Жасмин показала фотографию с дочкой, и поздравила всех своих поклонников с иудейским праздником Пурим. Мама и дочка появились в ярких нарядных платьях.

Гоар Аветисян наслаждается отдыхом в Дубае и своей новой фигурой – она опубликовала видео, где во всей красе продемонстрировала пышные формы.

Анастасия Решетова развеяла слухи о том, что она поправилась – и показала эффектное селфи в роскошном светлом платье в пол. Судя по фотографии, фигура у девушки в полном порядке.

Лиза Арзамасова показала очередное фото из сундука и напомнила подписчиков, что ей бы очень подошло темное каре с челкой.

Певица Зара показала фотографию с вечера в Лендоке вместе с Игорем Николаевым – артистка появилась в роскошном серебристом платье.

Молодая мамочка Кети Топурия показала, что и после родов в отличной форме – певица появилась в шубе поверх лаконичного образа – белого топа и джинсов с высокой талией.

Регина Тодоренко опубликовала фото в забавной шапке с явными признаками усталости на лице – по ее словам, день начался слишком рано, но она многое успела. Ранее телеведущая заявила о намерении поставить брекеты и активно работает над этим.

Ляйсан Утяшева предложила своим подписчикам проголосовать, в каком виде она нравится им больше – со светлыми или темными волосами.

Мария Ивакова трогательно поздравила Никиту Ефремова с годовщиной отношений и призналась ему в любви.

Фото и видео: Instagram Марии Иваковой, Ляйсан Утяшевой, Гоар Аветисян, Лизы Арзамасовой, Валерии, Жасмин, Зары, Анастасии Решетовой, Регинa Тодоренко, Кети Топурии

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