25 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Решетова развеяла слухи о том, что она поправилась – и показала эффектное селфи в роскошном светлом платье в пол. Судя по фотографии, фигура у девушки в полном порядке.

Лиза Арзамасова показала очередное фото из сундука и напомнила подписчиков, что ей бы очень подошло темное каре с челкой.

Певица Зара показала фотографию с вечера в Лендоке вместе с Игорем Николаевым – артистка появилась в роскошном серебристом платье.

Молодая мамочка Кети Топурия показала, что и после родов в отличной форме – певица появилась в шубе поверх лаконичного образа – белого топа и джинсов с высокой талией.

Регина Тодоренко опубликовала фото в забавной шапке с явными признаками усталости на лице – по ее словам, день начался слишком рано, но она многое успела. Ранее телеведущая заявила о намерении поставить брекеты и активно работает над этим.

Ляйсан Утяшева предложила своим подписчикам проголосовать, в каком виде она нравится им больше – со светлыми или темными волосами.

Мария Ивакова трогательно поздравила Никиту Ефремова с годовщиной отношений и призналась ему в любви.