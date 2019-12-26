passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

25 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото из Instagram Насти Ивлеевой

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Настя Ивлеева поделилась снимком в ярком образе: «Доброе утро💕»

Екатерина Гусева показала закулисное фото: «Тобол. Золотой орел. 5 номинаций. Наталья Горина — лучшая работа художника по гриму. Максим Макаров — лучшие визуальные эффекты. Павел Дореули — лучшая работа звукорежиссера. Владимир Никифоров. Дмитрий Андреев — лучшая работа художника по костюмам. Андрей Васин. Илья Мандриченко — лучшая работа художника постановщика».

Леонид Агутин шутит: «Дамы и господа, Хрустальной короной награждается Леонид Агутин! За тридцатилетний сценический стаж, например, или ещё за что-нибудь».

Алена Хмельницкая показала, как готовится к Новому Году: «До Нового Года осталось совсем немного... 2 тренировки) Жаль, что придется прерваться... Главное вернуться потом», — написала она.

Кети Топурия и Светлана Бондарчук показали праздничные образы.

Джастин Портман опубликовал фото общих с Натальей Водяновой детей.

Гуф показал селфи с сыном: «Чистая любовь».

Анастасия Решетова продолжает делиться мыслями о материнстве: «Я не буду строить из себя мать-героиню и не скрываю присутствие у меня помощников в таком нелегком деле как материнство и ведение домашнего быта. Но также я стараюсь чтобы у меня чаще бывала возможность оставаться одной с малышом, когда мне никуда не нужно уезжать. Для меня важны именно эти моменты единения с ребенком, они самые важные. Кстати, бывает я успеваю одновременно и прибраться и подгузник поменять и на стол накрыть и масочку на лицо наложить ))В общем, иногда живу как большая часть мамочек в стране) Так что я вас понимаю в том плане, что не так легко когда на руках грудной ребенок, а надо еще кучу рабочих вопросов решать, мужа накормить и про себя любимую не забыть».

Ида Кехман поделилась трогательным снимком сына:

Инна Михайлова поделилась настроением: «Рождество — праздник приносящий счастье в каждый дом, в каждую семью».

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!