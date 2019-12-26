25 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Анастасия Решетова продолжает делиться мыслями о материнстве: «Я не буду строить из себя мать-героиню и не скрываю присутствие у меня помощников в таком нелегком деле как материнство и ведение домашнего быта. Но также я стараюсь чтобы у меня чаще бывала возможность оставаться одной с малышом, когда мне никуда не нужно уезжать. Для меня важны именно эти моменты единения с ребенком, они самые важные. Кстати, бывает я успеваю одновременно и прибраться и подгузник поменять и на стол накрыть и масочку на лицо наложить ))В общем, иногда живу как большая часть мамочек в стране) Так что я вас понимаю в том плане, что не так легко когда на руках грудной ребенок, а надо еще кучу рабочих вопросов решать, мужа накормить и про себя любимую не забыть».

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