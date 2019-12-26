25 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Настя Ивлеева поделилась снимком в ярком образе: «Доброе утро💕»
Екатерина Гусева показала закулисное фото: «Тобол. Золотой орел. 5 номинаций. Наталья Горина — лучшая работа художника по гриму. Максим Макаров — лучшие визуальные эффекты. Павел Дореули — лучшая работа звукорежиссера. Владимир Никифоров. Дмитрий Андреев — лучшая работа художника по костюмам. Андрей Васин. Илья Мандриченко — лучшая работа художника постановщика».
Леонид Агутин шутит: «Дамы и господа, Хрустальной короной награждается Леонид Агутин! За тридцатилетний сценический стаж, например, или ещё за что-нибудь».
Алена Хмельницкая показала, как готовится к Новому Году: «До Нового Года осталось совсем немного... 2 тренировки) Жаль, что придется прерваться... Главное вернуться потом», — написала она.
Кети Топурия и Светлана Бондарчук показали праздничные образы.
Джастин Портман опубликовал фото общих с Натальей Водяновой детей.
Гуф показал селфи с сыном: «Чистая любовь».
Анастасия Решетова продолжает делиться мыслями о материнстве: «Я не буду строить из себя мать-героиню и не скрываю присутствие у меня помощников в таком нелегком деле как материнство и ведение домашнего быта. Но также я стараюсь чтобы у меня чаще бывала возможность оставаться одной с малышом, когда мне никуда не нужно уезжать. Для меня важны именно эти моменты единения с ребенком, они самые важные. Кстати, бывает я успеваю одновременно и прибраться и подгузник поменять и на стол накрыть и масочку на лицо наложить ))В общем, иногда живу как большая часть мамочек в стране) Так что я вас понимаю в том плане, что не так легко когда на руках грудной ребенок, а надо еще кучу рабочих вопросов решать, мужа накормить и про себя любимую не забыть».
Ида Кехман поделилась трогательным снимком сына:
Инна Михайлова поделилась настроением: «Рождество — праздник приносящий счастье в каждый дом, в каждую семью».
Фото и видео: instagram
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