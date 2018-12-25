25 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Покинувшая мужа Рита Дакота пожаловалась на жизнь: «Я больше не хочу быть сильной.. Я устала быть сильной.. Я хочу на ручки и плакать..»

Марина Юдашкина показала, как гуляет с внуком: «Вот они выходные!!» Кристина Асмус показала милую фотографию дочери: «Мимимышка».

Анна Хилькевич рассказала, как дети перенесли перелет в Тайланд: «За 10 минут до взлета, 10 часового перелета и начало моих вторых суток без сна))) Ариаша в свои-то три года перенесла все отлично, а вот 4месячная Машенька, хоть и почти не плакала, но все эти нововведения в жизнь перенесла с волнением. Поездка с малышом такого возраста — мой первый экспириенс, но теперь уже все хорошо))) мы в тепле и скоро буду спамить жаркими фотками. Ps: как вам такой расклад по местам?)) Мама отдыхает, а бабушка с 2мя? Что только не сделаешь ради фото».

Ольга Кабо и Алика Смехова показали, как выглядели в детстве, и поздравили католиков с Рождеством. Николь Кидман и Кит Урбан пожелали подписчикам любви. Дэвид Бекхэм поделился праздничной фотографией.