25 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Милана Тюльпанова наконец смогла забрать сына у бывшего мужа. «Самое доброе утро», — написала она в Instagram. «Сегодня очень странное и очень тихое утро», — написал Александр Кержаков.
Влад Соколовский скучает по дочери: «Сладкая моя девочка! Как же я тебя невероятно люблю».
Покинувшая мужа Рита Дакота пожаловалась на жизнь: «Я больше не хочу быть сильной.. Я устала быть сильной.. Я хочу на ручки и плакать..»
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Анна Хилькевич рассказала, как дети перенесли перелет в Тайланд: «За 10 минут до взлета, 10 часового перелета и начало моих вторых суток без сна))) Ариаша в свои-то три года перенесла все отлично, а вот 4месячная Машенька, хоть и почти не плакала, но все эти нововведения в жизнь перенесла с волнением. Поездка с малышом такого возраста — мой первый экспириенс, но теперь уже все хорошо))) мы в тепле и скоро буду спамить жаркими фотками. Ps: как вам такой расклад по местам?)) Мама отдыхает, а бабушка с 2мя? Что только не сделаешь ради фото».
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«На этом фото из LA собака мечтает украсть у меня изики, а я мечтаю украсть эту собаку. На все новые года я загадывала Дедушке Морозу свою главную мечту- собаку! А он как-то все не очень торопился. Потом, я притащила первого щенка домой в 16 лет (то, что у меня на лестничной площадке жили все дворовые собаки, это не считается). Мама сказала мне, выбирай — или я или собака. Я посмотрела на маму, она была такой большой и могущественной, потом на дрожащего щенка и ушла из дома вместе с собакой. После ночевки у подруги и миллиона 💩 на ее ковре, мне позвонила мама и сказала - можете вернуться, вдвоем! Так у моей мамы появился лучший друг и через неделю она уже не размешала никому выгуливать щенка)))», — рассказала Анна Седокова.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram