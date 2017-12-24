25 декабря: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Фото из Instagram Кати Гордон
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Анна Седокова рассказала о новых привычках: «Понимаешь, что все остальное можно купить, нажить, а здоровье нет. Каждый раз теперь, когда бегу за малой с шапкой в лифт и кричу ей в след «застегнись» , чувствую себя бабушкой старенькой. А потом с гордостью нахлобучиваю Алине эту шапку (она ее точно, наверное, снимает, как только двери лифта закрываются) и все равно как-то легче. Скоро с мазью в нос бегать буду, как она там называлась? И с носками вязанными, сама свяжу судя по тенденции». Катя Гордон и Екатерина Волкова устроили своим детям праздник.
Дима Билан отпраздновал день рождения: «Спасибо вам, всем всем моим людям, за тёплые слова и добрые пожелания!!! Любовь!!!!!!» Наталья Ионова поделилась забавным фото с Муфтиком: «Наряжаю всё, что встречается мне на пути!! Кто ещё не в праздничном настроении?» Мадонна, Наталья Водянова, Анна Хилькевич, Алиса Аршавина и Эвелина Бледанс показали семейные фото.
Мария Погребняк с семьей отметила католическое Рождество на Мальдивах. Алика Смехова рассказала о сказочном Боско-бале в Большом театре: «Первый Бал Макара, балет Щелкунчик. Рождественское настроение».