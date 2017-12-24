О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Седокова рассказала о новых привычках: «Понимаешь, что все остальное можно купить, нажить, а здоровье нет. Каждый раз теперь, когда бегу за малой с шапкой в лифт и кричу ей в след «застегнись» , чувствую себя бабушкой старенькой. А потом с гордостью нахлобучиваю Алине эту шапку (она ее точно, наверное, снимает, как только двери лифта закрываются) и все равно как-то легче. Скоро с мазью в нос бегать буду, как она там называлась? И с носками вязанными, сама свяжу судя по тенденции». Катя Гордон и Екатерина Волкова устроили своим детям праздник.