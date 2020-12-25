25 декабря: лучшие фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/seryabkina/
Ольга Серябкина показала, какой образ она выбрала для встречи Нового года — черный топ и длинную розовую юбку-карандаш. Певице стало интересно, руководствуются ли ее подписчики приметами при выборе наряда. В этом году встречать праздник рекомендуют в металлических, белых и серых нарядах, а от красного рекомендуют отказаться.
Наталья Подольская продемонстрировала один из своих праздничных нарядов — эффектное золотое платье.
Около елки сфотографировалась и Настя Каменских, с привычными кудрями вместо вчерашних афрокос. Для съемки певица выбрала коричневое платье по фигуре.
Звезды активно делились новостями из жизни своих детей. Яна Рудковская поздравила младшего сына Арсения с маленьким днем рождения — малышу сегодня исполнилось три месяца.
Маргарита Симоньян поделилась нежным фото всех своих детей — ребята отправились на прогулку.
Лера Кудрявцева рассказала про первый новогодний утренник своей дочки:
«Маша полчаса смотрела на всех в стороне , потом осторожно начала выходить в люди, так сказать и разошлась уже на бумажной дискотеке», — пишет телеведущая.
А Анна Хилькевич поделилась фотографиями со своими очаровательными дочурками. Арианна зимой носит уютную белую шубку, похожую на мамину, а Маша — милый пуховик мятного цвета в горошек.
Пока все готовятся к Новому году, Светлана Бондарчук наслаждается отдыхом, и всем на зависть качается на огромных качелях прямо посреди моря.
«Изображаю наслаждение, а Сережа не верит», — пишет Света.
Фото и видео: Instagram Светланы Бондарчук, Натальи Рудовой, Натальи Подольской, Яны Рудковской, Ольги Серябкиной, Леры Кудрявцевой, Анны Хилькевич, Маргариты Симоньян
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