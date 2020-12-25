25 декабря: лучшие фото и видео из Instagram звезд

Ольга Серябкина показала, какой образ она выбрала для встречи Нового года — черный топ и длинную розовую юбку-карандаш. Певице стало интересно, руководствуются ли ее подписчики приметами при выборе наряда. В этом году встречать праздник рекомендуют в металлических, белых и серых нарядах, а от красного рекомендуют отказаться.

Наталья Подольская продемонстрировала один из своих праздничных нарядов — эффектное золотое платье.