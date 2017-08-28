«Служебный роман» в «Игре престолов», неизвестная дочь Алены Хмельницкой и похищение Ксении Собчак — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

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Жанна Эппле опубликовала смешную фотографию с коллегой. Ксения Собчак показала, как ее украл Грозный и высказалась по поводу сюжетной линии «Игры престолов»: «Моя мама посмотрев одну серию моей любимой саги задала удивительно точный вопрос: "Почему в этом вашем сериале сильные женщины и очень слабые мужики? Чему это молодежь учит? ")) Так, наверное, и есть, один красавчик Сноу на весь сезон — это маловато будет, но ради встречи с ним я была рада закончить отпуск))) И, естественно, Дайнерис — ролевая модель».