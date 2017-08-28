28 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Стройная Олеся Судзиловская похвасталась новым платьем, а Виктория Лопырева — удачей: «Единственный способ получить выгоду от казино — купить его. Но, говорят, я везучая». Тимати — допрыгался по волнам: «Проезды в хороших трубах, стоят денег. Замес был лютый», — пожаловался он в блоге. Павео Воля уже начал скучать о лете: «Настоящая жена, женщина, любовь обязательно запечатлеет момент, когда ты повел свое мощное вечнохудеющее туловище в трусах запрещенных расцветок на финальный выкуп этого лета! Все. Закончилось лето. Все. Закончился отпуск. Самый длинный, самый беззаботный, самый-самый за последние 10 лет».
Жанна Эппле опубликовала смешную фотографию с коллегой. Ксения Собчак показала, как ее украл Грозный и высказалась по поводу сюжетной линии «Игры престолов»: «Моя мама посмотрев одну серию моей любимой саги задала удивительно точный вопрос: "Почему в этом вашем сериале сильные женщины и очень слабые мужики? Чему это молодежь учит? ")) Так, наверное, и есть, один красавчик Сноу на весь сезон — это маловато будет, но ради встречи с ним я была рада закончить отпуск))) И, естественно, Дайнерис — ролевая модель».
Сергей Жуков снова заговорил о жене и свадьбе: «Я не только каждый день заново влюбляюсь в свою @burdregina, я и жениться готов на ней каждый день! Мы шли к этому более 10 лет». Елена Ваенга показала свою детскую фотографию. А Алена Хмельницкая — «киношную» дочь, очень похожую на настоящую.
Юлия Снигирь обратилась к поклонникам за помощью:
Давайте соберём самый большой благотворительный взнос на Московском марафоне 24 сентября!!!!!!!!💥💥💥 Регистрируйтесь на сайте //www.nbrun.ru ‼️ Или просто сделайте взнос!👻😊 Мой ID 1262 Потом я обязательно расскажу, сколько средств именно нам с вами удалось собрать! До встречи! #nbrun2017 #бегисNB #докторклоун
Публикация от Юлия Снигирь (@jsnigir)
Анна Седокова провела день дома и начала прикорм сына: «С Геком впервые попробовали кабачок !!!!!!! Еееее!!! Мы его конечно сразу выплюнули , не понимаю как он продержался 3 секунды после молока . Я бы с яблока начинала , но нельзя».
Владимир Пресняков похвастался новой игрушкой для сына:
Заботливая мама Алена Водонаева не поддержала идею отца своего сына купить мальчику простой телефон для школы:
Богдану его папа вчера подарил телефон. Кнопочный, обычный телефон фирмы N. Перед школой решили - пора сыну иметь свой номер телефона и личную трубку для звонков нам 📞 Я немного в замешательстве. Хочу посоветоваться с вами. С одной стороны телефон должен выполнять функции связи. Звонки и сообщения. Чтобы не отвлекаться на интернет и на игры, которые тут же прицепом возникнут попади в руки семилетнего пацана современный гаджет ☝️ С другой стороны, мне хотелось бы быть на связи со своим ребёнком по средствам более продвинутых и оперативных опций: голосовые сообщения вотсап, телеграмм 💬 И что немаловажно, прийдя в первый класс в 2017 году важно чувствовать себя в коллективе комфортно. А я предполагаю что у многих детей уже есть и будут смартфоны 📱 У меня дилемма 🤔 Оставить трубку времён царя гороха для звонков или все же подарить сыну айфон? Алексей считает, что на первое время нужен простой телефон, который он и купил. Я же думаю не только про звонки, а вспоминаю как в моем детстве, девчонок у которых не было кукол Барби мы считали белыми воронами 🤦🏽♀️ Понимаете о чем я. Ну и плюс удобное общение, а не допотопные смс сообщения. Что думаете? Мамы, папы? У кого в этом году дети идут в первый класс, что по телефонам? Купили своим? Если купили, то какие? 😳 П.С. Богдан на радостях от того, что у него теперь есть свой личный телефон, позвонил мне сегодня 37 раз. Я на его звонки отвечала каждый раз 😵
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
Фото: instagram.com