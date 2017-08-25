25 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Павел Воля опубликовал романтическое фото с женой: «Давай красиво сфотографируемся – Не получится». Невеста Ильи Глинникова тоже похвасталась нежной фотографией с любимым. Николай Басков заранее скучает по Виктории лопыревой: «Не уезжай .....». А Екатерина Волкова поделилась семейной фотографией: «Уезжаю на выходные на съемки, поэтому заставить себя встать из тёплой постели было практически невозможно».
Ольга Кабо поздравила взрослую дочь с 19-летием: «Моя любимая доченька! Люблю тебя и рада, что порадовала тебя и твоих друзей твоей любимой паназиатской кухней в нашем любимом ресторанчике! Любой каприз, Танечка!!! Будь счастлива))) С Днем рождения». А Юлия Проскурякова показала забавное фото малышки-дочери: «Моя любовь».
Максим Виторган поделился архивной фотографией, на которой он стоит у станка: «1989 год. Осень. 9:30 утра. Первая пара - танец. Первый курс ГИТИСа. Я и мой однокурсник Игорь Гордин у станка. Теперь каждый раз, когда я слышу что-то из разряда- "шел бы на завод работать!" - я встаю в пятую позицию, отвешиваю гран-батман и молвлю: "Ах, оставьте! Я свое у станка отпахал". После чего кручу фуэте и кланяюсь. Занавес». Надежда Бабкина встретилась с Хамбо-ламой в дацане в Улан-Уде.
Саша Жулина, МакSим и Юля Волкова показали плядные фотографии. А спортивная Катя Лель показала, как сделать домашний тренажер своими руками:
Максим Галкин восхитил подписчиков талантом:
Эх, лето пролетело 🚀 Заканчивается отдых пополам с работой, впереди только работа! Зато какая работа! Работа-то с людьми 🤗🤡😉 #максимгалкин #вотлетопролетело #brazzaville #greeneyedtaxi
Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)
Филипп Киркоров опубликовал страстные танцы фанатки:
А Ксения Бородина показала пьяные танцы с любимым супругом:
Танцы обниманцы ♥️♥️♥️ p.s едем с детьми в машине, они увидели это видео и сказали"как мило" и я так считаю, а каждый кто пишет грязь под этим видео, значит сами грязные люди , я хочу чтобы это осталось тут, а если вам не по нраву и вы на своих праздниках только воду с газом пьёте , тогда в 0.42 и спать вам уже пора 👋👋👋 пусть это видео будет для живых людей, а не для зануд противных 🖕 ой не тот смайл 💋💋💋
Публикация от borodylia (@borodylia)
Фото: instagram.com