Прощания с любимыми, пляжные фото и запрещенные видео — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Павел Воля опубликовал романтическое фото с женой: «Давай красиво сфотографируемся – Не получится». Невеста Ильи Глинникова тоже похвасталась нежной фотографией с любимым. Николай Басков заранее скучает по Виктории лопыревой: «Не уезжай .....». А Екатерина Волкова поделилась семейной фотографией: «Уезжаю на выходные на съемки, поэтому заставить себя встать из тёплой постели было практически невозможно».

Ольга Кабо поздравила взрослую дочь с 19-летием: «Моя любимая доченька! Люблю тебя и рада, что порадовала тебя и твоих друзей твоей любимой паназиатской кухней в нашем любимом ресторанчике! Любой каприз, Танечка!!! Будь счастлива))) С Днем рождения». А Юлия Проскурякова показала забавное фото малышки-дочери: «Моя любовь».

Максим Виторган поделился архивной фотографией, на которой он стоит у станка: «1989 год. Осень. 9:30 утра. Первая пара - танец. Первый курс ГИТИСа. Я и мой однокурсник Игорь Гордин у станка. Теперь каждый раз, когда я слышу что-то из разряда- "шел бы на завод работать!" - я встаю в пятую позицию, отвешиваю гран-батман и молвлю: "Ах, оставьте! Я свое у станка отпахал". После чего кручу фуэте и кланяюсь. Занавес». Надежда Бабкина встретилась с Хамбо-ламой в дацане в Улан-Уде.

Саша Жулина, МакSим и Юля Волкова показали плядные фотографии. А спортивная Катя Лель показала, как сделать домашний тренажер своими руками: