25 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерий Сюткин окончательно вышел из режима самоизоляции: «Потихоньку расправляем крылья в условиях "маскарада"... #ВалерийСюткин #Сюткин #2020».

Дима Билан мечтает о путешествиях: «Вот окружил себя чемоданами, смотрю на "солнце" и уже думаю куда полететь, так хочется ээээх!!!»

Дарья Мороз гордится подросшей дочерью: «Наша красотка пятиклассница #mylove #аннаконстантинна #annabogomolova #мамаумиляетсяпапагордится».

Анна Михалкова - сыном: «Son#2 Когда дети послешкольного возраста вспоминают что у них есть мама: 1) Когда хочется есть, 2) Когда заканчиваются карманные деньги. Приятно чувствовать себя востребованной 24/7 #яумеювоспитыватьмонстров».

Егор Кончаловский похвастался: