25 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Светлана Бондарчук показала очень летнее фото: «Все дороги ведут..... Куда ведут наши дороги??)».
Ольга Куриленко поделилась тоской по отпуску: «Уже скучаю по моим каникулам и этому захватывающему виду».
Маргарита Симоньян решила завести в блоге рубрику о своем похудении: «Поскольку вы присылаете много вопросов про мою диету, заведу-ка я рубрику об этом. Я похудела на 19 кг после родов Маро, не отказывая себе во вкусностях каждый день, не отказываясь от пива и вина и без всякого спорта. С удовольствием буду вам отвечать. Напоминаю, что я здесь ничего не рекламирую, книжек про диеты писать не собираюсь, просто мне интересно с вами общаться».
Марина Юдашкина поделилась уютом:
Валерий Сюткин окончательно вышел из режима самоизоляции: «Потихоньку расправляем крылья в условиях "маскарада"... #ВалерийСюткин #Сюткин #2020».
Дима Билан мечтает о путешествиях: «Вот окружил себя чемоданами, смотрю на "солнце" и уже думаю куда полететь, так хочется ээээх!!!»
Дарья Мороз гордится подросшей дочерью: «Наша красотка пятиклассница #mylove #аннаконстантинна #annabogomolova #мамаумиляетсяпапагордится».
Анна Михалкова - сыном: «Son#2 Когда дети послешкольного возраста вспоминают что у них есть мама: 1) Когда хочется есть, 2) Когда заканчиваются карманные деньги. Приятно чувствовать себя востребованной 24/7 #яумеювоспитыватьмонстров».
Егор Кончаловский похвастался:
Сергей Безруков поделился утренней нежностью: «#семья #дом #последняядекадалета».
Екатерина Стриженова показала фото с любимым артистом: «В борьбе за равенство полов на знаменитом Берлинском кинофестивале решили отказаться от традиционных призов за лучшую мужскую и женскую роли. В итоге победителю вручат один приз с формулировкой «лучшему исполнителю главной роли».А у нас пока всё по старинке ... На Церемонии "ТЭФИ-летопись Победы" мне доверили вручить приз Александру Панкратову-Черному в номинации "лучший актер телевизионного художественного фильма" за работу в сериале "По законам военного времени"!!! Поздравляю от души».
Фото и видео: Instagram /@a030aa /@olgakurylenkoofficial /@m_simonyan /@syutkin_valeriy /@bilanofficial /@d_moroz /@s_bezrukov /@strizhenovae /@anikiti4na /@egorkonchalovsky /@marinayudashkina
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