25 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Павел Прилучный проводит время на отдыхе с детьми и удивляет новым образом – актер показал фото совсем без волос. Позже он, правда, успокаивает поклонников, которые переживают за его прическу – с ней все в порядке.

Бывший муж Ксении Бородиной затеял ремонт в новой квартире, куда собирается переехать после расставания с женой.

Беременная Нюша позирует у бассейна и хвастается прекрасной фигурой – певица выглядит отлично, несмотря на подросший живот.