25 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Павел Прилучный проводит время на отдыхе с детьми и удивляет новым образом – актер показал фото совсем без волос. Позже он, правда, успокаивает поклонников, которые переживают за его прическу – с ней все в порядке.
Бывший муж Ксении Бородиной затеял ремонт в новой квартире, куда собирается переехать после расставания с женой.
Беременная Нюша позирует у бассейна и хвастается прекрасной фигурой – певица выглядит отлично, несмотря на подросший живот.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anitatsoy
Анита Цой отмечает день рождения своей семьи – 31 год. «Смуглая, или, как ее еще называют, солнечная свадьба».
Ксения Собчак делится фото с яхты в шикарном женственном платье и признается, что ее немного укачивает.
Айза Долматова показала, как выглядела в 11 классе – поделилась архивным фото с одноклассниками.
Светлана Бондарчук станцевала перед камерой и показала свое «парижское настроение».
Максим Галкин наслаждается отдыхом и вновь удивляет поклонников прекрасной формой, плавая в море.
Рита Дакота медитирует вместе со своей дочерью Мией и рассказывает об успехе собственного нового проекта.
Виктория Дайнеко опубликовала селфи в стильном образе с объемным жакетом и поиронизировала над поклонникам, которые ругают ее за рекламные посты.
Юлия Такшина поделилась селфи из театра в перерыве спектакля: «Минутка самолюбования, или чем заняться в антракте».
Фото: Instagram Юлии Такшиной, Павла Прилучного, Максима Галкина, Риты Дакоты, Виктории Дайнеко, Светланы Бондарчук, Аниты Цой, Айзы Долматовой, Ксении Собчак, Курбана Омарова, Нюши
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