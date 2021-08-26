passion.ru

25 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
25 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Павел Прилучный проводит время на отдыхе с детьми и удивляет новым образом – актер показал фото совсем без волос. Позже он, правда, успокаивает поклонников, которые переживают за его прическу – с ней все в порядке.

Бывший муж Ксении Бородиной затеял ремонт в новой квартире, куда собирается переехать после расставания с женой.

Беременная Нюша позирует у бассейна и хвастается прекрасной фигурой – певица выглядит отлично, несмотря на подросший живот.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анита Цой с семьей

Фото: @anitatsoy

Анита Цой отмечает день рождения своей семьи – 31 год. «Смуглая, или, как ее еще называют, солнечная свадьба».

Ксения Собчак делится фото с яхты в шикарном женственном платье и признается, что ее немного укачивает.

Айза Долматова показала, как выглядела в 11 классе – поделилась архивным фото с одноклассниками.

Светлана Бондарчук станцевала перед камерой и показала свое «парижское настроение».

Максим Галкин наслаждается отдыхом и вновь удивляет поклонников прекрасной формой, плавая в море.

Рита Дакота медитирует вместе со своей дочерью Мией и рассказывает об успехе собственного нового проекта.

Виктория Дайнеко опубликовала селфи в стильном образе с объемным жакетом и поиронизировала над поклонникам, которые ругают ее за рекламные посты.

Юлия Такшина поделилась селфи из театра в перерыве спектакля: «Минутка самолюбования, или чем заняться в антракте».

Фото: Instagram Юлии Такшиной, Павла Прилучного, Максима Галкина, Риты Дакоты, Виктории Дайнеко, Светланы Бондарчук, Аниты Цой, Айзы Долматовой, Ксении Собчак, Курбана Омарова, Нюши

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!