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25 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Нетребко

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Анна Нетребко и Игорь Верник, не сговариваясь, навестили отцов.

«Так меня еще не разглядывали никогда»: недавно сделавшая круговую подтяжку лица Дарья Пынзарь показала, как ходит по городу.

«Так и живем с моим Медведем. В гримвагене передвигаемся по городу от студии до студии, зато нам весело. Такое ощущение, что всей семьей мы отправились в путешествие в трейлере», — поделилась Регина Тодоренко.

«Сделала это...... 🎬🎥🙈 », — рассказаа Светлана Бондарчук.

Юлия Высоцкая показала, как готовится к мероприятию:

«В тебе есть все, чего так не хватает мне. Ты лучшее, что есть во мне. Твоя горячо любимая сентиментальная мама поддержит тебя во всем и всегда! С Днем дочери, Мелания», — написала Тина Канделаки в своем блоге.

«Мама, не мешай смотреть футбол. А ты видел сколько времени???? Да, мама! Три минуты до конца матча», — процитировала сына Юлия Барановская.

«Маник, басик, детский сад», — прокомментировала Кристина Асмус фото из салона.

«Болеть на отдыхе — это супермегашит. Особенно, когда завтра у дочи ДР. Может вы мне своей доброй оздоровительной энергией поможете?», — пожаловалась Полина Гагарина.

Альбина Джанабаева рассказала о новом члене семьи: «Знакомьтесь, это наш Арни. Нежных всем объятий, и доброй ночи». «Меня вполне устраивает роль второго плана)))», — добавил ее муж, Валерий Меладзе.

«Такой вот новый член семьи поселился в моем доме», — показала уютное фото Юлия Меньшова.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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