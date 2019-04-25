25 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«В тебе есть все, чего так не хватает мне. Ты лучшее, что есть во мне. Твоя горячо любимая сентиментальная мама поддержит тебя во всем и всегда! С Днем дочери, Мелания», — написала Тина Канделаки в своем блоге.

«Мама, не мешай смотреть футбол. А ты видел сколько времени???? Да, мама! Три минуты до конца матча», — процитировала сына Юлия Барановская.

«Маник, басик, детский сад», — прокомментировала Кристина Асмус фото из салона.

«Болеть на отдыхе — это супермегашит. Особенно, когда завтра у дочи ДР. Может вы мне своей доброй оздоровительной энергией поможете?», — пожаловалась Полина Гагарина.

Альбина Джанабаева рассказала о новом члене семьи: «Знакомьтесь, это наш Арни. Нежных всем объятий, и доброй ночи». «Меня вполне устраивает роль второго плана)))», — добавил ее муж, Валерий Меладзе.

«Такой вот новый член семьи поселился в моем доме», — показала уютное фото Юлия Меньшова.