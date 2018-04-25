25 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Пинк, украсившая с детьми обложку специального выпуска People о самых красивых, привела трогательную беседу с дочкой: «Ну и как тебе в роли самой красивой, Уиллоу?» — «Мммм... это значит, что мне положен дополнительный десерт на этой неделе?»

Наталья Водянова поделилась нежной фотографией с сыном. Юлия Такшина тоже проводит время с детьми: «Селфи с Хрюшей, что может быть лучше)))».

Дарья Повереннова поздравила дочь: «Сегодня день дочери! Полина! Я не устану повторять, как я тебя люблю! Как я тобой горжусь! И я счастлива, что ты - моя ДОЧЬ!)».

Анна Седокова тоже сделала нежное признание: