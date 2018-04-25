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25 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Дженнифер Лопес
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Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Этот день Ксения Бородина с младшей дочкой начали с веселья: «Утренней красоты вам в ленту».

Виктория Бекхэм тоже поделилась милым видео:

Певица Пинк, украсившая с детьми обложку специального выпуска People о самых красивых, привела трогательную беседу с дочкой: «Ну и как тебе в роли самой красивой, Уиллоу?» — «Мммм... это значит, что мне положен дополнительный десерт на этой неделе?»

Наталья Водянова поделилась нежной фотографией с сыном. Юлия Такшина тоже проводит время с детьми: «Селфи с Хрюшей, что может быть лучше)))».

Дарья Повереннова поздравила дочь: «Сегодня день дочери! Полина! Я не устану повторять, как я тебя люблю! Как я тобой горжусь! И я счастлива, что ты - моя ДОЧЬ!)».

Анна Седокова тоже сделала нежное признание:

Дочка - это когда ты не понимаешь, зачем ей столько конфет, ворчишь про себя, отворачиваешься на минутку и видишь на постели такую картину. Дочь - это когда ты три часа наряжаешься и, наконец-то, окончательно таки подбираешь все, опаздываешь всюду, куда можно и выбегая слышишь - «#Мама, сними это, тебе же уже не восемнадцать.» Дочь - это когда переживаешь, что сёстры мало общаются, ведь разница большая, да и возраст у всех переходный и вдруг, слышишь, что все затихло. Крадёшься в ванную , а там - «Моника, теперь мы будем мыть тебе животик! Делай вид, что ты пузатый капитан!». И сидишь под дверью, ревешь минут двадцать от счастья, когда они купаются. Ревешь тихо, чтоб это самое счастье не спугнуть . Дочь - это когда ты понимаешь, что просрочила все выплаты за склад, на котором хранятся твои вещи, потому что перевыпускала карту. Потом опять потеряла ее , потом все забыла. Не успела внести новую и понимаешь, что твой гигантский телевизор и коллекцию обуви, сейчас продают на аукционе мексиканцам. Отправляешь грустный смайлик Алине и читаешь - «Мамочка, я ещё в феврале поменяла номер карты и все проконтролировала, ведь мне каждый месяц на почту приходит квитанция». Дочь - это когда когда у тебя на счету пустота, на сердце скребут кошки и ты с ужасом представляешь, что завтра тебе платить за офис. Выключаешь свет, подходишь к кроватке, где они спят, ведь старшая укладывала младшую. Забираешься в середину, понимая, что всю ночь будешь сдавленна с двух сторон и слышишь слова сквозь сон - «А мама у нас королева. Пододвигайся, мамочка.» и чувствуешь, как упираются в тебя самые любимые пяточки в мире. С Международным Днём Дочери! Я очень люблю вас, мои Алинка и Моника ! Ваша #Мамуся ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Максим Фадеев высказался на актуальную тему:

Прочитал новость о том, что суд впервые (!) оправдал россиянку, которая убила мужа в целях самозащиты. Наверное, для большинства из нас это звучит дико. Потому что обычно мы цепляемся только за одну часть фразы - "убила". И чаще всего у нас говорят - сама виновата - нечего было терпеть побои. Но только вчитайтесь - пьяный муж душил жену (Яну Гурчеву) до тех пор, пока та не схватила нож и не ударила его. Я убежден, что это можно назвать состоянием аффекта. Она тут же сама вызывала скорую и самостоятельно пыталась помочь. Но самое страшное, что старшая дочь - четырехлетняя девочка, видела всё это. И её показания оказались важными в этом деле. Сначала обвинение утверждало, что Яна осознавала, что делает и ее действия были целенаправленными. Но суд не учел тот факт, что муж постоянно избивал её и она неоднократно обращалась в полицию, но никакого результата не было. Через три месяца судебная коллегия Мосгорсуда отменила приговор и освободила Гурчеву. Решили, что у неё были основания защищаться любым доступным способом, потому что мужчина вел себя агрессивно, напал первым, а в комнате вместе с ними находились маленькие дети. В России это первый отмененный приговор женщине, которая убила сожителя, защищаясь от домашнего насилия. Прецедент есть.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

Зара поделилась неожиданным видео: «Как же порой удивительно складывается наша жизнь... Вы не находите? Репетирую с великим Жераром Депардье, но об этом чуть позже».

Александр Буйнов поделился деталями своего праздника: «Месяц пролетел с моего Дня, а фотки ждали своего часа! 1. Торт смели вместе с пианистом и роялем!А говорят"В пианиста не стрелять!"...а жрать можно?! 2. Годы летят,а картина не меняется-восемь девок-один я! 3. Самое трогательное поздравление от Алуси Духовой!».

Фото: instagram

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