25-26 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич призналась, что устала от вопросов о своей предполагаемой беременности: «Я уже поняла, что мне нужно максимально аккуратно выбирать одежду и позу для фото🙈😂 а то как-то не по себе становится, когда я читаю комментарии с вопросами «Опять беременна?». Вот, смотрите, живот втянула и снова не беременна))».