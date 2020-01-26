25-26 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Алсу
Катерина Шпица и Ингеборга Дапкунайте провели выходные активно и поделились своим примером с подписчиками.
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Пост для популяризации спорта!:) Снято моим тренером Кириллом Байковым. Сегодня я пошла на тренировку вместо сына :) Герман простыл в прошлое воскресенье, решили не рисковать и дать выздороветь окончательно, но время под него было забронировано. И я решила наконец попробовать на себе, каково это- часовое занятие с тренером, и поработать над техникой, потому что плавать я люблю и разными стилями, но я полнейшая самоучка в этом смысле! Что могу сказать- было довольно трудно, но так кайфово! Осваивала технику кроля с долгим гребком.Лучший результат- «бассейн» ( 25м) за 17 гребков. Это хороший результат. ЗаМИНались брассом. Там у меня тоже все несовершенно, ноги хорошо, а над руками надо поработать. Буду! Меня взбодрило и зарядило хорошей энергией! Классно! А мышцы после бассейна какие рельефные! Красота!!! #спорт #бассейн @xfit.monarch
Елена Захарова поддержала коллег.
Алсу показала фото в стиле группы «ВИА Гра»: «Тёмненькая, светленькая и рыженькая.. ну, вы поняли 😆 новый состав😝 ну, а если честно, что-то не вижу я себя в рыжем цвете.. а вам как? А моих красоток вы, конечно же, узнали @jannalevina_martirosyan @elina_janibekyan».
Катя Гордон, Лера Кудрявцева, Эвелина Бледанс и Анфиса Чехова устроили дружескую посиделку.
Звезды поучаствовали в популярном Instagram-челлендже #dollypartonchallenge, в котором надо опубликовать свои фото для разных социальных сетей.
25 января отмечался Татьянин день, поэтому в Instagram звучали поздравления в честь именинниц.
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Дорогие мои, в этот зимний день, 25 января, особенно тезки и студенты! Я хочу пожелать Вам следовать велению сердца и души! Иметь смелость, характер и возможность идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы надо! Вдыхать полной грудью воздух, полный надежд, планов, мечтаний, юности и счастья!!! Следуйте своим порывам, ошибайтесь, исправляйте, падайте, вставайте, плачьте, смейтесь, ведь именно это и есть жизнь!!! Живите на все 100, здесь и сейчас! 👆💯💕 #ТатьянаНавка #дзенстудента #именины #деньангела #татьяниндень #25января #светвнутреннегосолнца
Олег и Марина Газмановы похвастались уловом.
Иосиф Пригожин показал свою «Гюльчатай».
Лидер группы «Звери» Роман Билык показал красавицу-дочь Зою.
Анна Хилькевич призналась, что устала от вопросов о своей предполагаемой беременности: «Я уже поняла, что мне нужно максимально аккуратно выбирать одежду и позу для фото🙈😂 а то как-то не по себе становится, когда я читаю комментарии с вопросами «Опять беременна?». Вот, смотрите, живот втянула и снова не беременна))».
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Я уже поняла, что мне нужно максимально аккуратно выбирать одежду и позу для фото🙈😂 а то как-то не по себе становится, когда я читаю комментарии с вопросами «Опять беременна?». Вот, смотрите, живот втянула и снова не беременна)) а вообще мы прекрасно провели сегодняшний день в @treehousephuket❤️ но на свою любимую горку я сегодня уже не пошла)) зато мой муж 3 раза 😝💪🏽 ох, уж эти горячие парни 😝
Алика Смехова примерила образ Кармен.
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У любви, как у пташки, крылья, Её нельзя никак поймать. Тщетны были бы все усилья, Но крыльев ей нам не связать. Всё напрасно – мольба и слёзы, И страстный взгляд, и томный вид, Безответная на угрозы, Куда ей вздумалось - летит. Любовь! Любовь! Любовь! Любовь! Любовь свободна, век кочуя, Законов всех она сильней. Меня не любишь, но люблю я, Так берегись любви моей! Меня не любишь ты, Так что ж, зато тебя люблю! Тебя люблю я, берегись любви моей! Думал ты - пташка уж поймалась, Но взмах крыла – и в облака От тебя она вновь умчалась, Не ждёшь её – но здесь она! Близ тебя вот она порхает, Волнуя пламенную кровь, Поспеши к ней – она взлетает, Прогнал её – она тут вновь! Любовь! Любовь! Любовь! Любовь! Любовь свободна, век кочуя, Законов всех она сильней. Меня не любишь, но люблю я, Так берегись любви моей! Меня не любишь ты, Так что ж, зато тебя люблю! Тебя люблю я, берегись любви моей.... #аликасмехова #актриса #певица #кармен #любовь #love #carmencita #carmen #amoremio #amore
Екатерина Стриженова и Жанна Эппле провели время с внуками.
Максима Галкина занесло в Танзанию, а Алла Пугачева дала совет женщинам «кому за 70».
Инна Маликова поздравила взрослого сына с днем рождения.
Леонид Агутин и Алена Свиридова поделились селфи из самолетов, а Александр Чистяков показал, какую картину ему подарила дочь на день рождения.
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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