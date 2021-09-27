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25-26 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
25-26 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Выходные многие звезды провели по-семейному. У Евгения Плющенко и Яны Рудковской для этого был особый повод — первый день рождения младшего сына Арсения. Он появился на свет год назад благодаря суррогатной матери. Яна Рудковская поделилась роликом с подросшим виновником торжества, заодно продемонстрировав большую, разделенную на зоны гостиную в своем доме.

Подросшую наследницу показала и Юлия Савичева. Девочка растет копией мамы. На зиму Анна осталась в Испании, а сама Юлия с мужем вернулись в Россию.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дочь Юлии Савичевой Анна

Фото: Instagram

Инстаблогер Оксана Самойлова провела выходные за хозяйственными делами, взяв в поход за продуктами всех четверых детей. При этом супруга Джигана похвасталась в сторис стильным образом Леи, который ее дочь собрала сама. Редким фото с 6-летней дочерью Тедди поделилась и звезда «Игры престолов» Лена Хиди. В эти выходные отмечался международный день дочерей, и актриса не стала упускать шанс поздравить наследницу. Присоединилась и певица Пинк.

А вот примерные семьянины Арсений и Лиана Шульгины эти выходные провели без любимой дочери Селин. пара путешествует по Африке, посещая водопады и гуляя со львами.

Ирина Безрукова вспомнила о детстве в другом ключе. Звезда поделилась одним из ранних детских фото, на котором она запечатлена вместе с сестрой Ольгой и мамой.

А поклонники актрисы Катерины Шпицы до сих пор обсуждают ее страстные танцы с супругом Русланом Пановым, которые артистка устроила на «Кинотавре».

Самыми же знаковыми выходные выдались для актрисы и участницы КВН Гульнары Сильбаевой. Ее поклонников не могло не удивить свежее видео девушки.

Полторы недели назад Гульнара Сильбаева рассекретила помолвку с танцором и актером Жанболатом Толегеном, который младше ее на 7 лет. Девушку засыпали поздравлениями. А теперь актриса сообщила о том, что беременна, выложив видео с округлившимся животом.

Фото и видео: @rudkovskayaofficial, @yuliasavicheva, @samoylovaoxana, @iamlenaheadey, @lianashulginaa, @pink, @irina_bezrukova_official, @katerinashpitsa, @naarah_s/Instagram