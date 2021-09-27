25-26 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Инстаблогер Оксана Самойлова провела выходные за хозяйственными делами, взяв в поход за продуктами всех четверых детей. При этом супруга Джигана похвасталась в сторис стильным образом Леи, который ее дочь собрала сама. Редким фото с 6-летней дочерью Тедди поделилась и звезда «Игры престолов» Лена Хиди. В эти выходные отмечался международный день дочерей, и актриса не стала упускать шанс поздравить наследницу. Присоединилась и певица Пинк.

А вот примерные семьянины Арсений и Лиана Шульгины эти выходные провели без любимой дочери Селин. пара путешествует по Африке, посещая водопады и гуляя со львами.

Ирина Безрукова вспомнила о детстве в другом ключе. Звезда поделилась одним из ранних детских фото, на котором она запечатлена вместе с сестрой Ольгой и мамой.

А поклонники актрисы Катерины Шпицы до сих пор обсуждают ее страстные танцы с супругом Русланом Пановым, которые артистка устроила на «Кинотавре».