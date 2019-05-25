25-26 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Водянова рассказала, что во Франции День матери отмечается в последнее воскресенье мая, и показала всех детей. Эмин также поделился семейным снимком с детьми.
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It’s Mother’s Day in France so here’s a Sunday photo with all 5 of them in one take 😅👱🏻♂️👧🏼👦🏼👶🏼👶🏼♥️💕 sharing the love with all the moms celebrating today 🙏🏻 #fetedesmeres А вы знали, что в то время как большая часть мира отмечает День Матери во второе воскресенье мая, Франция - в последнее воскресенье мая. Поздравляю всех матерей и их детей. #яжемать 🥰💕👦🏼👧🏼👶🏼👶🏼👱🏻♂️
Резо Гигинеишвили опубликовал редкое фото своего сына, а Максим Галкин вернулся с гастролей домой и показал, как его встречают дети.
Игорь Николаев показал архивную фотографию с крещения дочери Вероники.
Мария Горбань поделилась зажигательным видео из отпуска.
25 мая Кристина Орбакайте отметила день рождения. «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГАЯ КРИСТИНКА @orbakaite_k💐! Счастлив, что ты есть!! Чистая, красивая, невероятно талантливая и честная, и в жизни и на сцене! Храни Бог 🙌тебя , твою семью, твоих детей и конечно же Маму! Спасибо ей за тебя🙏 Люблю!❤️» — поздравил Филипп Киркоров. «Дорогая Кристина! Поздравляю тебя с днём рождения! Обожаю тебя, будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура!!!!», — написал Максим Галкин. Многие звезды присоединились к поздравлениям.
Лиза Пескова похвасталась успехами в тире.
Анастасия Костенко поздравила бабушку с днем рождения.
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«Живешь ты мечтой эпохальною Высоты культуры храня. Спасибо, Людмила Михайловна, За то, что ты есть у меня!» (С) сл. Владимира Костенко. P.S. Мои слова поздравления и восхищения для моей родной бабушки Люси!❤️ С твоим 78 Днём Рождения, моя душа🙏🏻😘 25 мая #grandmother #бабушка #светочеймоих
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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