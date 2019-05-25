25-26 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

25 мая Кристина Орбакайте отметила день рождения. «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГАЯ КРИСТИНКА @orbakaite_k💐! Счастлив, что ты есть!! Чистая, красивая, невероятно талантливая и честная, и в жизни и на сцене! Храни Бог 🙌тебя , твою семью, твоих детей и конечно же Маму! Спасибо ей за тебя🙏 Люблю!❤️» — поздравил Филипп Киркоров. «Дорогая Кристина! Поздравляю тебя с днём рождения! Обожаю тебя, будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура!!!!», — написал Максим Галкин. Многие звезды присоединились к поздравлениям.