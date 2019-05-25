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25-26 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эмина

Фото: Instagram Эмина
Как звезды провели последние весенние выходные – читайте в нашем дайджесте.

Наталья Водянова рассказала, что во Франции День матери отмечается в последнее воскресенье мая, и показала всех детей. Эмин также поделился семейным снимком с детьми.

Резо Гигинеишвили опубликовал редкое фото своего сына, а Максим Галкин вернулся с гастролей домой и показал, как его встречают дети.

Игорь Николаев показал архивную фотографию с крещения дочери Вероники.

Мария Горбань поделилась зажигательным видео из отпуска.

25 мая Кристина Орбакайте отметила день рождения. «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГАЯ КРИСТИНКА @orbakaite_k💐! Счастлив, что ты есть!! Чистая, красивая, невероятно талантливая и честная, и в жизни и на сцене! Храни Бог 🙌тебя , твою семью, твоих детей и конечно же Маму! Спасибо ей за тебя🙏 Люблю!❤️» — поздравил Филипп Киркоров. «Дорогая Кристина! Поздравляю тебя с днём рождения! Обожаю тебя, будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура!!!!», — написал Максим Галкин. Многие звезды присоединились к поздравлениям.

Лиза Пескова похвасталась успехами в тире.

Анастасия Костенко поздравила бабушку с днем рождения.

Аглая Тарасова отдыхает на Мальдивах, а Иосиф Пригожин показал трех мушкетеров отечественного шоу-бизнеса.

Семья Татьяны Навки провела выходные активно – фигуристка поплавала на катамаране, а ее супруг покатал дочь на сегвее. Кроме того, Татьяна показала, как вместе с Надей вокалу учится ее домашний питомец.

Жанна Эппле поделилась фото с невесткой и внуком – актриса с семьей побывала на благотворительном пикнике Эвелины Бледанс.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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