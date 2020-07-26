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25-26 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Леры Кудрявцевой

Фото: Instagram/@lera_tv

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Мария Машкова восхищается своей мамой: «Уважаемая Вселенная! Когда Фане будет 35 лет, если тебе несложно, пусть она также завороженно и ошарашено смотрит за тем, как я живу и выгляжу. Да. Это моя мама...».

Лера Кудрявцева похвасталась достижением маленькой дочки: «Сегодня Мария Игоревна изволила сама вымыть свой горшок. И да, я хочу, чтоб об этом знали все мои 3,8 миллионов подписчиков».

Эвелина Бледанс не прошла мимо гордости своей подруги и рассказала о том, что сделал ее «солнечный» сын Семен: «У Леры Машенька сегодня помыла горшочек, а у меня Семен открыл и даже частично разобрал чемодан🧳 ( а закрыт он был очень плотно) Для меня это победа, а я привыкла радоваться всем его даже самым маленьким победам».

Зара и Виктория Лопырева принимают поздравления с днем рождения. 26 июля также родилась сестра Димы Билана Аня.

Сын Евгения Цыганова осваивает искусство фотографии, Маргарита Симоньян показала редкое фото Тиграна Кеосаяна с тремя детьми, а Наталья Бочкарева поделилась кадрами со своими детьми – дочь актрисы растет ее копией.

Яна Чурикова осваивает сапборд, а Александр Кержаков попробовал свои силы в хоккее.

Футбольный клуб «Зенит» стал победителем Кубка России по футболу. Во время церемонии награждения команда уронила хрустальный кубок на газон, и крышка трофея раскололась. В Instagram Артема Дзюбы, ставшего автором победного для команды гола (футболист реализовал пенальти на 84-й минуте игры с подмосковными «Химками») есть несколько кадров с пострадавшим кубком.

В это воскресенье, 26 июля, в России отмечается День военно-морского флота. Телеведущая Дана Борисова призналась подписчикам, что впервые посмотрела главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Из-за пандемии коронавируса международные перелеты откроются только с 1 августа, а пока отечественные звезды проводят отпуск на бескрайних просторах России. Так, Ксения Алферова разглядела красоту в борщевике.

А Олеся Судзиловская восхищается природой Алтая: «Файлы в голове долго не укладывались- лето, жара, но не у моря, горы вокруг, но без снега и катания на лыжах... Но очень скоро горы призвали к себе, и я стала много ходить пешком, исследовать. Был обнаружен и уютный пляж с белым песочком у озера 😉, ( одного из трех, сделанных руками человека.) Уже успели побывать в музее; на рафтинге на реке Катунь; на природных озерах и водопадах. В отеле - на подвесных лазалках на канатах для деток; в уникальном спа🛀🏻; в ресторане с вкуснейшей кухней- попробовали мясо марала, рыбу - хариус, мускун, таймень, сиг. Порыбачили, покатались на велосипедах, сделали маме открыточки ( мне, в смысле😉😄), посмотрели кино. Уфффф! А еще столько впереди. Предлагаю Вам посмотреть, как красив и насколько уникален Алтай».

Нонна Гришаева поздравила любимую маму, Константин Богомолов, на днях отметивший свой день рождения, поблагодарил фолловеров за поздравления и показал свое детское фото. Несколько архивных кадров опубликовал и Гарик Мартиросян – шоумен предложил подписчикам угадать, кто же на фото.

Роза Сябитова показала несколько фотографий со свадьбы дочери и рассказала о традиционном татарском чаепитии: «Как и обещала, поговорим о чаепитии, важной части татарского застолья. И не важно, просто пришли вы в гости, или находитесь на свадебном торжестве. Главные правила татарского чаепития: кипяток никогда не должен заканчиваться, и не спрашивать, напились гости или нет. На столе должно быть много сладостей: начиная от губадии, и заканчивая пирогами с разными начинками».

Хрупкая Оксана Самойлова оказалась очень сильной – инстадива с легкостью держит на руках старшую дочь Ариелу, которой на днях исполнится девять лет. Наталия Орейро раскопала в архивах фото из Эрмитажа – певица с сыном сфотографировались возле «Мадонны с младенцем» Леонардо да Винчи. Елена Валюшкина вспоминает себя со светлым цветом волос и ассиметричной стрижкой и думает, не перекраситься ли снова в блондинку?

А как вы провели выходные?

Фото и видео: Instagram

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