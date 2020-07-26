25-26 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лера Кудрявцева похвасталась достижением маленькой дочки: «Сегодня Мария Игоревна изволила сама вымыть свой горшок. И да, я хочу, чтоб об этом знали все мои 3,8 миллионов подписчиков».

Эвелина Бледанс не прошла мимо гордости своей подруги и рассказала о том, что сделал ее «солнечный» сын Семен: «У Леры Машенька сегодня помыла горшочек, а у меня Семен открыл и даже частично разобрал чемодан🧳 ( а закрыт он был очень плотно) Для меня это победа, а я привыкла радоваться всем его даже самым маленьким победам».