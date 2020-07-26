25-26 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram/@lera_tv
Мария Машкова восхищается своей мамой: «Уважаемая Вселенная! Когда Фане будет 35 лет, если тебе несложно, пусть она также завороженно и ошарашено смотрит за тем, как я живу и выгляжу. Да. Это моя мама...».
Лера Кудрявцева похвасталась достижением маленькой дочки: «Сегодня Мария Игоревна изволила сама вымыть свой горшок. И да, я хочу, чтоб об этом знали все мои 3,8 миллионов подписчиков».
Эвелина Бледанс не прошла мимо гордости своей подруги и рассказала о том, что сделал ее «солнечный» сын Семен: «У Леры Машенька сегодня помыла горшочек, а у меня Семен открыл и даже частично разобрал чемодан🧳 ( а закрыт он был очень плотно) Для меня это победа, а я привыкла радоваться всем его даже самым маленьким победам».
Зара и Виктория Лопырева принимают поздравления с днем рождения. 26 июля также родилась сестра Димы Билана Аня.
Сын Евгения Цыганова осваивает искусство фотографии, Маргарита Симоньян показала редкое фото Тиграна Кеосаяна с тремя детьми, а Наталья Бочкарева поделилась кадрами со своими детьми – дочь актрисы растет ее копией.
Яна Чурикова осваивает сапборд, а Александр Кержаков попробовал свои силы в хоккее.
Футбольный клуб «Зенит» стал победителем Кубка России по футболу. Во время церемонии награждения команда уронила хрустальный кубок на газон, и крышка трофея раскололась. В Instagram Артема Дзюбы, ставшего автором победного для команды гола (футболист реализовал пенальти на 84-й минуте игры с подмосковными «Химками») есть несколько кадров с пострадавшим кубком.
В это воскресенье, 26 июля, в России отмечается День военно-морского флота. Телеведущая Дана Борисова призналась подписчикам, что впервые посмотрела главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
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🛳 🇷🇺😎С праздником ,днём Военно -морского флота ,дорогие мои подписчики 😘Мы с семьей впервые встречаем его в Северной столице #санктпетербург и любуемся торжественным парадом 👏🏻Смотрела на военные корабли 🚢 и авиацию 🛬🛩,порадовалась ,как ребёнок 💃Погода ,кстати ,именно сегодня наконец то наладилась 😃👍А вы когда нибудь бывали в Питере в это время ?Нравится Санкт Петербург ?🙏 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #питер❤️ #лето2020 И ,кстати ,я в культовых кроссовках 🤾♀️Adidas yeezy ,доставка по всей России ,только оригиналы здесь 👉 @yeezymafia.msk 👌
Из-за пандемии коронавируса международные перелеты откроются только с 1 августа, а пока отечественные звезды проводят отпуск на бескрайних просторах России. Так, Ксения Алферова разглядела красоту в борщевике.
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Вокруг нас всегда так много красоты! Бери и ешь ее ложками! Наполняйся, напитывайся, пусть она пропитает тебя насквозь, пусть станет твоим благоухающим, разноцветным нутром. Наполняйся ей до краев, так чтобы места для гнусности, нудности, недовольства, сетования, осуждения, зависти, злости уже не осталось! Пусть льётся эта благодать через край на тех, кто рядом, делись, отдавай, вдыхай и выдыхай ароматную красоту! #любовь #красота #боглучшийхудожник #гармония #люблюжизнь #жизньпрекрасна
А Олеся Судзиловская восхищается природой Алтая: «Файлы в голове долго не укладывались- лето, жара, но не у моря, горы вокруг, но без снега и катания на лыжах... Но очень скоро горы призвали к себе, и я стала много ходить пешком, исследовать. Был обнаружен и уютный пляж с белым песочком у озера 😉, ( одного из трех, сделанных руками человека.) Уже успели побывать в музее; на рафтинге на реке Катунь; на природных озерах и водопадах. В отеле - на подвесных лазалках на канатах для деток; в уникальном спа🛀🏻; в ресторане с вкуснейшей кухней- попробовали мясо марала, рыбу - хариус, мускун, таймень, сиг. Порыбачили, покатались на велосипедах, сделали маме открыточки ( мне, в смысле😉😄), посмотрели кино. Уфффф! А еще столько впереди. Предлагаю Вам посмотреть, как красив и насколько уникален Алтай».
Нонна Гришаева поздравила любимую маму, Константин Богомолов, на днях отметивший свой день рождения, поблагодарил фолловеров за поздравления и показал свое детское фото. Несколько архивных кадров опубликовал и Гарик Мартиросян – шоумен предложил подписчикам угадать, кто же на фото.
Роза Сябитова показала несколько фотографий со свадьбы дочери и рассказала о традиционном татарском чаепитии: «Как и обещала, поговорим о чаепитии, важной части татарского застолья. И не важно, просто пришли вы в гости, или находитесь на свадебном торжестве. Главные правила татарского чаепития: кипяток никогда не должен заканчиваться, и не спрашивать, напились гости или нет. На столе должно быть много сладостей: начиная от губадии, и заканчивая пирогами с разными начинками».
Хрупкая Оксана Самойлова оказалась очень сильной – инстадива с легкостью держит на руках старшую дочь Ариелу, которой на днях исполнится девять лет. Наталия Орейро раскопала в архивах фото из Эрмитажа – певица с сыном сфотографировались возле «Мадонны с младенцем» Леонардо да Винчи. Елена Валюшкина вспоминает себя со светлым цветом волос и ассиметричной стрижкой и думает, не перекраситься ли снова в блондинку?
А как вы провели выходные?
Фото и видео: Instagram
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