25-26 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нарядная Кристина Асмус примерила вечернее платье желтого оттенка и позирует за новогодним столом. Актриса отметила, что совсем не готова к празднику. Последнее время звезда столько работает, что не успевает купить подарки или подумать о праздничном ужине.

Актриса Юлия Пересильд провела воскресный день вместе со своими детьми. Семья комфортно разместилась в машине и отправилась с пользой проводить последние выходные в этом году.

Лиза Пескова показала новый осенний образ от стилиста. Девушка примерила джинсовую юбку и замшевые сапоги, дополнив аутфит теплой коричневой накидкой и сумкой в тон.

Дмитрий Нагиев обратился к подписчикам с новогодним пожеланием. Ведущий и актер прогулялся по лесу, и попросил фолловеров быть добрее к себе и окружающим.