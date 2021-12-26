25-26 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @asmuskristina/Instagram
Нарядная Кристина Асмус примерила вечернее платье желтого оттенка и позирует за новогодним столом. Актриса отметила, что совсем не готова к празднику. Последнее время звезда столько работает, что не успевает купить подарки или подумать о праздничном ужине.
Актриса Юлия Пересильд провела воскресный день вместе со своими детьми. Семья комфортно разместилась в машине и отправилась с пользой проводить последние выходные в этом году.
Лиза Пескова показала новый осенний образ от стилиста. Девушка примерила джинсовую юбку и замшевые сапоги, дополнив аутфит теплой коричневой накидкой и сумкой в тон.
Дмитрий Нагиев обратился к подписчикам с новогодним пожеланием. Ведущий и актер прогулялся по лесу, и попросил фолловеров быть добрее к себе и окружающим.
Анфиса Чехова поделилась редким фото подросшего сына Соломона от грузинского актера Гурама Баблишвили. На снимке мальчик позирует с любимым питомцем.
Анна Заворотнюк готовится к новогодним праздникам и выбирает наряд для главной ночи в году. Модель и дочь Анастасии Заворотнюк примерила яркий розовый костюм, отметив, что в подростковом возрасте не любила этот цвет.
Марина Газманова показывает, как носить самый модный головной убор этой зимы. Супруга Олега Газманова выбрала стильный капор молочного цвета, который идеально подходит к голубым глазам.
Елизавета Боярская трогательно поздравила отца Михаила с днем рождения. Актриса поделилась семейным портретом в черно-белом цвете, на котором позирует вместе с близким человеком. «С Днем Рождения, дорогой Папочка! Самый нежный, добрый, отзывчивый и любимый! Главное, будь здоров, а мы будем стараться тебя только радовать! Люблю!» — подписала снимок артистка.
Анастасия Макеева украсила дом дизайнерской елкой и готовится провести сказочный Новый год в кругу любимых людей. Актриса уже подобрала праздничный наряд — откровенное красное платье и туфли в тон.
Александр Ревва опубликовал селфи с актером Константином Хабенским и поздравил своих подписчиков с праздниками: «Мы с моим любимым Артистом Константином Юрьевичем Хабенским поздравляем всех с Наступающими Новогодними Праздниками», — подписал снимок Артур Пирожков.
Стройная Кристина Орбакайте дефилирует с дочерью в одинаковых платьях винного оттенка на съемках новогоднего шоу. «Летящей походкой идем в Новый Год!» — написала певица.
Экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал трогательное фото с детьми и признался, что мечтает о пополнении семейства: «Я невероятно счастлив, что у меня есть дети. Считаю, что это самое ценное и главное на свете. Если будут еще, то я буду только рад, потому что они настоящее счастье, даже когда шкодят. Это все всегда в моем сердце».
Актриса Олеся Судзиловская поздравила с днем рождения певицу и экс-«фабрикантку» Сашу Савельеву выложив совместное селфи. Девушки дружат много лет и близки друг с другом.
Фото и видео: Instagram