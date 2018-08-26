25-26 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Диброва призналась: «У меня появилась перспектива.... Стану бабушкой в январе) Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля) Взрослый муж — флакон сюрпризов» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Николь Кидман сфотографировалась с певицей Тэйлор Свифт. Софи Кальчева показала прекрасную фигуру в ярком мини на пляже. Саша Плющенко продемонстрировал тренировки с отцом:
Елизавета Башарова выложила трогательное фото с сыном Марселем.
Елена Кулецкая наконец призналась, кого именно родила — у ее старшей дочки Ники появилась младшая сестренка, которую счастливые родители решили назвать Александрой.
Ксения Собчак показала идеальную растяжку в одной из поз йоги и подписала фото философской притчей.
Oднажды человек поймал жука. Жук ему понравился,он весело жжужал и смешно ползал. Человек оторвал ему лапку, и жук заползал ещё смешнее. Тогда он оторвал жуку все лапки, и жук не стал ползать совсем, а только тихо лежал... — Ты очень скучный! — сказал он тогда жуку. — Это не так, — ответил жук, — просто у меня не осталось ног. — Причину всегда можно найти! Оглянись, мир полон любви! — Это — да, — согласился жук.