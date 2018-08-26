25-26 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Диброва призналась: «У меня появилась перспектива.... Стану бабушкой в январе) Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля) Взрослый муж — флакон сюрпризов» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Николь Кидман сфотографировалась с певицей Тэйлор Свифт. Софи Кальчева показала прекрасную фигуру в ярком мини на пляже. Саша Плющенко продемонстрировал тренировки с отцом: