25-26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Лопырева радуется тому, что в Дубае разрешили выходить на улицу: «СВОБОДА! В Дубае 🇦🇪 разрешили выходить на улицу в течениe дня! Но днём жарко ☀️, а пляжи по прежнему закрыты😫. Вот,посмотрели классный фильм с двумя великолепными актерами Джеком Николсоном и Морганом Фрименом о двух совершенно разных людях из разных жизней (один из них вспыльчивый миллиардер, а второй эрудированный автомеханик), которых связал один диагноз и вердикт врачей, что жить им осталось год... большинство из вас этот фильм наверняка видели и содержание его пересказывать нет никакого смысла , но я вот к чему: а что бы вы сделали, если бы узнали, что жить вам осталось сутки? А месяц? А год? (как в фильме) Есть ли у вас список неосуществлённых желаний? Живете ли вы свою жизнь так, как хотите? С теми с кем хотите? Или все же предпочитаете «как правильно» и вечно думаете о том «а что люди скажут?». Сразу предупреждаю - это посто вопрос, а не призыв к действию и все же, посмотрите фильм , если не видели. Вдруг вам что-то интересное прийдет в голову и вы захотите этим поделиться 😉забыла написать название: «Пока не сыграл в ящик» 🔝».