25-26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram Дарьи Мороз
В субботу, 25 апреля, в многих странах отмечался День дочерей. Многие знаменитые мамы и папы поделились нежными фото и видео с подрастающими дочками.
«Оказывается, #сегодня чудесный семейный праздник #ДеньДочери 🌷Благодарна Всевышнему за моё двойное счастье и вселенскую радость - быть мамой двух прекрасных девочек🙏🏻 Нежные, добрые, отзывчивые, мои два волшебных цветочка🌸🌺 Мои самые близкие подружки, надёжные помощницы и лучшие сестрички своего братика🙏🏻 Спасибо за то, что выбрали меня своей мамой🙏🏻 Люблю до небес и выше😘😘😘», – написала Алсу.
Юлия Барановская также показала красавицу-дочь.
Дарья Мороз показала редкое фото с маленькой сестрой, а Дмитрий Исхаков поздравил дочь Мию с трехлетием.
Ирина Слуцкая поделилась милыми фотографиями с детьми.
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ТЕСТ: КАКАЯ ВЫ МАМА?😉 . Листайте карусель и голосуйте в комментариях, на кого вы больше похожи👆🏻 1️⃣ мама-лучший друг 2️⃣ сама как ребёнок 3️⃣ активная мама 4️⃣ мама-тренер 5️⃣ работающая мамочка . ОТВЕТ: вы лучшая мама❤️ Мама всегда разная и должна всё уметь, за всем следить и обо всех заботиться. Особенно сейчас на плечи мам легло много обязанностей. Помните, что вы лучшие, мамочки!😍 . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #активнаямама #триждымама
Виктория Лопырева радуется тому, что в Дубае разрешили выходить на улицу: «СВОБОДА! В Дубае 🇦🇪 разрешили выходить на улицу в течениe дня! Но днём жарко ☀️, а пляжи по прежнему закрыты😫. Вот,посмотрели классный фильм с двумя великолепными актерами Джеком Николсоном и Морганом Фрименом о двух совершенно разных людях из разных жизней (один из них вспыльчивый миллиардер, а второй эрудированный автомеханик), которых связал один диагноз и вердикт врачей, что жить им осталось год... большинство из вас этот фильм наверняка видели и содержание его пересказывать нет никакого смысла , но я вот к чему: а что бы вы сделали, если бы узнали, что жить вам осталось сутки? А месяц? А год? (как в фильме) Есть ли у вас список неосуществлённых желаний? Живете ли вы свою жизнь так, как хотите? С теми с кем хотите? Или все же предпочитаете «как правильно» и вечно думаете о том «а что люди скажут?». Сразу предупреждаю - это посто вопрос, а не призыв к действию и все же, посмотрите фильм , если не видели. Вдруг вам что-то интересное прийдет в голову и вы захотите этим поделиться 😉забыла написать название: «Пока не сыграл в ящик» 🔝».
Ирина Безрукова разобрала фотоархивы и поинтересовалась, какая прическа ей подходит больше.
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Скандал вокруг высказываний Регины Тодоренко не мог не отразиться на ленте Instagram. Некоторые знаменитости поделились историями о пережитом насилии, а некоторые высказались в поддержку раскритикованной телеведущей. Так, Дмитрий Шепелев уверен, что «то, что происходит вокруг @reginatodorenko - это очень точная примета сегодняшнего дня».
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То, что происходит вокруг @reginatodorenko - это очень точная примета сегодняшнего дня. Есть публичный человек. Ему задали вопрос. Он ответил. А те, кого не спрашивали, и вряд ли спросят, начали этого человека изо всех сил склонять. Причем, не за то, что он произнес, а за все, что подвернется. Прозвучало мнение. Не призыв. Не оскорбление. Мнение. Оно может нравится или нет. Может быть умным. Может быть нет. И приметой здорового человека была бы реакция именно на это мнение: «я согласен потому что...» или «я не согласен потому что...». Но ведь происходит не так. На мой взгляд, это очень печальный симптом — именно вынуждать приносить извинения. Ну как так? Это диагноз. Быть публичным человеком не только приятно. Это, понятно, еще и ответственность за слова и поступки. А еще порой обязанность соблюдать гладкие формулировки, произносить не всегда то, что думаешь, а именно то, что не обидит. Говорить что думаешь, возможно, не всегда разумно, но определенно смело. Мало кто решится. Мы живем в очень странное время, которое требует корректности во всём: только бы не задеть, не возбудить тех или этих. И это вынуждает писать «я против домашнего насилия». Но и добавить «я и против буллинга тоже и против тупой травли». P.S.Если сильно возмущены, помогите организациям, которые борются с проблемой домашнего насилия, вместо того чтобы чесать языками. И, пожалуйста, не забывайте мыть руки в течение 30-ти секунд.
Айза Анохина призывает прекратить травлю Регины.
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Слышали выражение «зло порождает зло»? Главная задача хорошего человека остановить поток зла! И да, я хочу высказаться о Регине @reginatodorenko которая будучи совсем не знакома с темой домашнего насилия, выразила своё мнение. Которое не является правдой, я уверена, зная Регину, что вникнув в боль хотя бы одной женщины, она не будет так считать! Но ее ошибка привлекла огромную волну ненависти и ещё большего насилия, морального, психологического, ничуть не отличающегося от того, что происходит за закрытыми дверями наших с вами домов. Получается, что мы не лучше тех, кто измывается над ничем не повинными женщинами? Получается, что мы сейчас с вами стали теми, от кого хотим защититься! Да, именно так! Я призываю прекратить буллинг! Призываю остановить зло, которое сейчас идёт в сторону Регины! И я так же призываю говорить о домашнем насилии громко и вслух!! Вы же знаете плачевную статистику сидящих в тюрьмах женщин! Да да, в тюрьмах в основном сидят женщины, которые защищались от своих мужей! Которые не получили защиту от государства, которые взяли ситуацию в свою руки и пытались спасти свою жизнь! Говорите о своих страхах громко!! Рассказывайте о своих обидчиках!!! Поверьте мне, вы найдёте поддержку и защиту! Я вас люблю и призываю нести добро в этот мир, иначе мы не выживем....
Рита Дакота также не смогла промолчать.
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Пост про Регину Тодоренко и весь этот ад, который льётся из её рта... ⠀ Признаться честно, я не хотела до последнего принимать участия в «публичной казни» Регины, потому что очень искренне и тепло относилась к этой девочке. Мы дружили и ходили друг к другу на детские праздники, я неоднократно писала Владу Топалову песни, одной из первых узнала о беременности Регины, и никогда не отказывала, когда ко мне обращались за мамскими советами. И уж точно я не ожидала, что её семья однажды за глаза начнёт раздавать интервью, в которых назовёт меня виноватой(!) в множестве измен моего бывшего мужа, а мою смелость говорить о своей сложной ситуации публично - «хайпом». ⠀ Это не главная причина, по которой я решилась на этот пост, главная причина ниже, но раз в этих жутких уничтожающих человеческие ценности интервью, фигурировало и мое имя - я сочла справедливым высказать и свою точку зрения в противовес Регининой. ⠀ Девочки, девушки, женщины, пожалуйста, НЕ СЛУШАЙТЕ РЕГИНУ ТОДОРЕНКО!! Она не права, если считает, что может говорить такие жуткие вещи из интервью в интервью. Будь она хоть миллион раз «Женщиной года» по версии чего угодно, вы все - женщины года по версии Риты Дакоты, по версии ваших матерей, по версии элементарных прав человека. ⠀ «Если тебя избил мужчина, подумай ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА ЧТОБЫ ОН ТЕБЯ НЕ БИЛ» (с) Регина Тодоренко - лидер мнений, «Женщина года», лучшая ведущая женского(!) шоу и шоу про детей(!), награждённая Тэфи, лицо нескольких про-феминистических марок, которые борются за права женщин во всем мире. ⠀ У меня волосы дыбом встают от одной только мысли, что моя Мия вырастет и у неё будет вот такой вот кумир, которому она будет ВЕРИТЬ. Я представляю, сколько женщин-поклонниц Регины уже на пороге уйти от мужа изменщика/тирана/алкоголика/насильника послушали эти интервью (одно people talk, другое - glamour) и передумали, потому что Регина считает, что говорить об этих вещах открыто, защищая себя, признак «психологически больного человека». (Продолжение в карусели 👉👉👉)
Юля Паршута откровенно рассказала о трехлетних отношениях с абьюзером.
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К сожалению, мне тоже есть что помнить. ⠀ Тогда, в марте 2013 года, спустя неделю после аппендэктомии, на улице Нижняя Сыромятническая я получила удар кулаком в живот, без того «украшенный» швами операции. Удар в живот от своего мужчины. Очередной удар, и одному богу известно, который по счету за нашу совместную жизнь. ⠀ Я решила бежать. Без телефона, сумки, ключей от машины, которые он у меня вырвал. Он был очень сильным. Очень. ⠀ Я не помню, как добежала до Атриума, к своему счастью вспомнив об ателье своей приятельницы. Зайдя, я попросила у нее воды и сказала, что у меня украли сумку. И всеми силами показывала, что со мной все хорошо. ⠀ Шел 3-й год наших отношений. По факту — 3-й год в коробке страха и отчаяния. Без возможности искать и найти защиту и выход. ⠀ Почему? Потому что это был: ⠀ 3-й год «я-виновата-во-всем» З-й год «я-никчемная» 3-й «я-ни-на-что-не-способна» год. ⠀ Потому что это был 3-й год, как я была запугана до костей. 3-й год, как пелена безвыходности крепчала от его угроз. Потому что угроз не только мне. Угроз «я вырежу твой род» и «тебе п*ц, если обратишься в полицию». ⠀ Он был самым умным, самым заботливым и внимательным. Он был энергичным эрудитом — человеком, с которым всегда интересно и весело. Я влюбилась без памяти. Такое со мной было первый раз. Он был чудесным. Первые несколько месяцев. ⠀ Первый раз я уговорила себя простить его, когда он стоял на коленях у фонтана «Принцесса Турандот» на Старом Арбате. ⠀ В моей семье никогда не было рукоприкладства. Поэтому я не знала, что оно не лечится мудрым словом и кротким взглядом. Что его нельзя прощать.
Роман Костомаров оригинально рассказал о годовщине со дня свадьбы.
Ирина Пегова учится рисовать: «Простите, что вам приходится на это смотреть ..... это мои жалкие попытки .... маленькие шажочки, чтобы прикоснуться к великому из искусств ! Я так рада, что у меня есть возможность поучиться живописи, попытаться освоить рисунок, Узнать законы рисования!!! Я мечтала об этом всю свою жизнь! И сейчас 3 часа в день за мольбертом проходят незаметно!!! Это отключает «мозг, мысли», как медитация!»
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Простите , что вам приходится на это смотреть ..... это мои жалкие попытки .... маленький шажочки, что бы прикоснуться к великому из искусств ! Я так рада , что у меня есть возможность поучиться живописи , попытаться освоить рисунок, Узнать законы рисования !!! Я мечтала об этом всю свою жизнь! И сейчас 3 часа в день за мольбертом проходят незаметно !!! Это отключает «мозг, мысли », как медитация!
Оксана Федорова взяла в руки гитару.
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Плоды самоизоляции 🌹. Беру в руки гитару . Моя подружка явно соскучилась . Творчество спасает . А что вы открыли для себя в период изоляции? 🤩🤩 #oksanafedorova#missuniverse#радость#любовь#отдых##beautiful#happy#moscow#art#fedorova#oksana#мисс#tv#телевидение#ofera#beauty#красота#singer#fond#спешитеделатьдобро#museum#style#fashion#оксанафедорова#shooting#love#music
Надя Навка учится играть на рояле.
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А вот и мы))) 😁😉 Не теряем время даром, играем на фортепиано! 🎼🎵🎶🎹 Кстати, а вы знали, что развитый музыкальный слух помогает в освоении иностранных языков?! Это уже не говоря о выдержке, усидчивости, концентрации и мелкой моторике, которые тренируются во время занятий музыкой!!! Поэтому и на пользу, и в удовольствие!!!👆☺️ #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #яблокоотяблони #матьидочь #музыка #искусство #занимаемсядома #карантинспользой
Тутта Ларсен рассказала, что сама вытащила клеща из-за уха дочери.
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Ааа! Ыыыы! Сегодня я впервые успешно достала из ребенка клеща! 😫 Не из Вани, из Марфы, из-за уха! С помощью ютьюба и нитки. Скажите мне, что все будет хорошо и что клещи в Подмосковье - фигня, а? Мы его в пнд отвезем в ближайший город на анализ, но я уверена, что он не последний в этом сезоне :(. Обрабатывать участок химией - не вариант. Сапоги-шапки носим, защитным спреем напшикала всех. Но они ж валяются на земле! 😭😤 У жизни на природе есть и свои минусы... Ненавижу насекомых! 🥵 #ларсики #малышиларсен
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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