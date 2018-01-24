24 января: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
🙏🙏🙏, Друзья, как и обещала на программе #прямойэфир, хочу принести свои извинения @kravetsalena. Я была не права в своих высказываниях и суждениях, не имела права публично сообщать не проверенную информацию, тем более подобного характера. Мне искренне жаль что мои поступки затронули лично Алёну, ее семью и репутацию. К сожалению, людям свойственно ошибаться, и я не исключение. Более того, сейчас я все ещё прохожу реабилитацию, и честно говоря она даётся с трудом. В мире большое количество агрессии, мне сложно принимать и понимать большое количество информации, и я не всегда оцениваю ее адекватно. Ещё раз приношу свои извинения всем кого обидели мои слова.#данаборисова #аленакравец💋 #ледисовершенство☂️ #яверю🙏
Отпуск закончился так быстро, не успев начаться....казалось бы, только недавно собирала чемоданы, а сегодня уже вновь на работе...10 дней - это, конечно, очень мало, учитывая сколько я работаю...пообещала себе с этого года жалеть себя иногда, и все-таки, полноценно отдыхать, а не один день между гастролями, как обычно у меня происходит🙌🏻 А хотя бы 2 раза в год 🌴😇 И все же, эта была незабываемая поездка 🤗 полная событий, эмоций и впечатлений, которыми я делилась с вами, мои хорошие 🙏🏻Я не забуду ничего - начиная от прогулки между пещерами, походом к Будде, поездки на частный остров, и, заканчивая, слоном на моей вилле 🤣 Я много плавала, читала, кушала фрукты и морепродукты, путешествовала, немного даже повеселилась💃🏼🥂, а вечерами мы всегда секретничали с моими девочками обо всем🙈😛 Я познакомилась с новыми интересными людьми, которые сделали наше пребывание на острове ещё ярче; и лучше узнала старых друзей 😍 Ещё бы 5 дней полного релакса одной, и было бы вообще супер! 🌴🌊Но нам всегда всего мало🤪 мало половин, мало отдыха, мало всего. Поэтому надо быть благодарными тому, что у нас есть🙌🏻 Я вернулась заряженная положительными эмоциями, и готова заряжать вас❤️ Впереди меня ждёт новый рабочий год, и я не знаю, что он мне принесёт...тем интереснее жить. Я знаю только, что я хочу продолжать работать, совершенствоваться во всем, петь для вас, жить, и кайфовать от каждого дня ☄️ Спасибо всем моим людям, которые всегда со мной! Надеюсь вам понравилось отдыхать со мной 🤗Я вас люблю ❤️ video by @andrewsazanow 🌊 #моилюдивсегдасомной#мойТай
Вопросов про ретрит так много, что самое время рассказать о том, как проходило моё пребывание в настоящем раю для интровертов под названием Bali Silence Retreat. Это место для уединения я выбираю уже второй раз. Находится оно в часе езды на север от Убуда, где телефон и другие гаджеты добровольно сдаются вами в камеру хранения, и начинается «увлекательное» молчание. Количество дней на ретрите вы выбираете сами. На мой взгляд, меньше чем на три дня ехать не стоит. Я выбрала 5 дней и специально приехала на новолуние, так как именно в это время (ну и ещё в полнолуние) на ретрите проходит церемония Агнихотра, где можно очиститься с помощью специального ритуала с огнём (главное не коснуться огня волосами, а не то очищение будет не только ментальным). Определиться надо не только с количеством дней, но и с типом проживания: коротать время в общих комнатах или в отдельных номерах решать только вам. Ни в том, ни в другом случае от режима (в самом общем смысле этого слова) не отобьётесь. В 5:30 всех разбудит гонг. Других будильников тут нет, ведь ни телефоном, ни часами пользоваться нельзя. Так что слушаем гонг, идём медитировать и потом, конечно, есть. Еда тут, к слову, просто потрясающая! Никакой тяжелой и животной пищи, всё свежее, лёгкое, очень вкусное и приготовленное с большой любовью. В общей комнате все садятся отдельно друг от друга и ооооочень медленно едят. Кто-то параллельно читает, а кто-то пишет. Весь день тишина и спокойствие, а в промежутках йога и медитация. Вообще активности добровольны, убедительно просят только мыть за собой посуду и не разговаривать :) «Eat, read, sleep.. and repeat» - девиз этого места. Но я советую все же разнообразить свой аскетичный досуг и сходить в лабиринт для динамической медитации, посетить небольшой храм и в самом конце полностью выпустить все эмоции на скамье плача. И теперь ответ на главный вопрос: сложно ли мне молчать? Молчать - нет, а вот утихомирить свой мозг - задача не из лёгких. Самый сложный день и в этот раз тоже - третий. Гул странных мыслей, всё раздражает, хочется быстрее уехать.. Продолжение в комментарии ⬇️