О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Фото, которое опубликовал Максим Фадеев в эту среду, вызвало ажиотаж. Многие приняли младенца, которого держит на руках музыкант, за куклу-реборна. Но есть мнение, что это — малышка Юли Савичевой: «Юля говорила, что у нее рыженькая доченька Анечка, а эта малышка либо блонди, либо так свет падает. Вообщем, ждем ответа Максима Александровича!».

Джорджина Родригес показала уютное фото с Роналду. Марина Газманова — с мужем. Татьяна Навка поделилась милой фотографией с дочкой: «А у нас снежная сказка». Ксения Бородина — тоже: «Наше трио из девчонок».

Валерия зажгла на дружеской вечеринке: «Ледяная избушка, ледяной трон — горячие сердца. В ожидании именинницы в прекрасной компании».

Сергей Жуков рассказал о своей семейной традиции: «10 лет!!! Только вдумайтесь, уже 10 лет назад в этом же месте проходила наша Тайская свадьба с @burdregina . Мы посадили наше дерево любви и каждый год мы навещаем его и радуемся, как оно растет и цветет пышнее с каждым годом:) И вот уже трое деток фотографируются с нами у нашего семейного дерева:) Да и нас в семье, год от года становится все больше:) Спасибо Самуи за чудеса и счастье...»

Игорь Верник похвастался успехами наследника: «Сегодня мой сын сдал последний зачет в своей первой сессии! Сдал зачет у педагога, у которого учился и я тридцать с лишним лет назад!! Мне было 16 лет , когда я поступил с ШКолу- Студию МХАТ, Грише 17!!»

Дана Борисова попросила прощения у обиженной ей Алены Кравец: