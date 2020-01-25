24 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Сергей Лазарев показал фото с симпатичной девушкой: «Моя девочка! Алинка! Племяшка любимая! С Днем Рождения!! С 16-летием! Как же ты быстро выросла!) Очень тебя люблю! Я Всегда рядом! Ты знаешь) пусть у тебя всё получится!! С Днем Рождения».
Лера Кудрявцева оказалась на селфи Анфисы Чеховой. «Лерыч, я тя люблю, но на ваши "Звездные сходки" больше я не ходок. Давай видеться не в кадре? Ну, хотя бы когда-нибудь», — написала та.
Эвелина Бледанс сделала селфи с Викторией Макарской: «Ищем брюнетку с Викусей».
Брюнетка Юлия Волкова показала пикантное фото: «Скажу вам честно... Я ПО УШИ ВЛЮБЛЕНА! И Я САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ, И Я ХОЧУ КРИЧАТЬ НА ВЕСЬ МИР».
Светлана Лобода просто поприветствовала всех пляжными фотографиями.
Константин Богомолов показал красивое фото Ксении Собчак.
Рыжий Иванушка похвастался фотографией с отдыха: «Половинка бублика, половинка яблока».
Роман Костомаров показал семейное фото: «Как пирамида, думал не удержу».
Светлана Зейналова с дочкой поделились позитивом: «Всем яркого дня».
А Анна Хилькевич рассказала, как планирует победить аллергию у младшей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сори за фото с малышней, просто у нас тут пока чисто семейный отдых))) поэтому немного по мамской теме пройдусь😝 у Машеньки в Москве с едой нужно было быть осторожной, одна ложка чего-то не того и сразу сыпь🤦🏼♀️😭 а тут... чем только Ариаша не кормила свою младшую сестру- и клубника, и манго, и рыбка, и бумажки и даже пластмассовые игрушки- все побывало у Машеньки во рту🙈😂... в итоге: ни одного прыщичка🙈 мой вывод- меньше заморачиваться и больше расслабляться вместе)))
Максим Галкин удивил необычным видом: «Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел».
Ольга Кабо рассказала о работе: «А мы отправляемся в "МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1933 года"! Пожелайте нам попутного ветра))) Как Вам мой образ? Кстати, в фильме Стенли Крамера "Корабль дураков", по мотивам которого и поставлен спектакль, мою роль, Мэри Трэдуэл, играла Вивьен Ли».
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!