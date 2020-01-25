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24 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Лазарева

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Сергей Лазарев показал фото с симпатичной девушкой: «Моя девочка! Алинка! Племяшка любимая! С Днем Рождения!! С 16-летием! Как же ты быстро выросла!) Очень тебя люблю! Я Всегда рядом! Ты знаешь) пусть у тебя всё получится!! С Днем Рождения».

Лера Кудрявцева оказалась на селфи Анфисы Чеховой. «Лерыч, я тя люблю, но на ваши "Звездные сходки" больше я не ходок. Давай видеться не в кадре? Ну, хотя бы когда-нибудь», — написала та.

Эвелина Бледанс сделала селфи с Викторией Макарской: «Ищем брюнетку с Викусей».

Брюнетка Юлия Волкова показала пикантное фото: «Скажу вам честно... Я ПО УШИ ВЛЮБЛЕНА! И Я САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ, И Я ХОЧУ КРИЧАТЬ НА ВЕСЬ МИР».

Светлана Лобода просто поприветствовала всех пляжными фотографиями.

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🙈goodmorning #малышкаLO

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Фото и видео: instagram

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