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24 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Ольга Литвинова и Константин Хабенский выбирают патриотичный отдых заграничному: «Все улетели на Мальдивы..... от этих крещенских московских морозов...., так было завидно, что мы тоже решились...., но добрались только до Анапы....., но там же тоже хорошо?? Наверное, надо объясниться) А то многие действительно думают , что в Анапе в Январе можно ходить в шортах...... Нет, мы не в Анапе...., фото старое....., а на море хочется. Поселок "Мечта"».

«Отпуск мне к лицу..», — красуется Сергей Лазарев.

«В любой точке мира,там где я проснусь утром(а это было в данном случае в #таиланд ,причём ранним утром 1 января-я сначала пробуждаю энергию Чи в своём теле).Растяжки,асаны,беговая дорожка,бокс-не имеет значения. Главное-пробудить.Тогда и просыпаться будет легче и работу работать», — призналась Екатерина Андреева.

Анна Семенович растрогала поклонников: «Юная фигуристка в деле. Сегодня разбирала шкаф и нашла в нем альбом с детскими фото, честно говоря я думала, что его потеряла и очень расстраивалась по этому поводу. На радостях решила выставить вот эту фотку, мне тут всего 4 года, но я очень хорошо помню как старалась не упасть и держать свои ручки ровно. Я тогда еще не знала, сколько раз в этой Жизни мне придётся упасть и снова встать на ноги ,но этот философский вопрос я тогда себе ещё не задавала».

Галина Юдашкина показала похожего на дедушку сына.

Юлия Барановская шутит: «Пока ещё помещаемся в кадр».

Николь Кидман показала нежное фото с мужем: «Обожаю теннис! Спасибо, что вы есть #AusOpen».

Анна Хилькевич последовала их примеру: «Убежали от всех на пару дней)) всем по пути наврали, что у нас ханимун. Начиная от лодочников, заканчивая хостес при отеле. Теперь вы понимаете, какие мы рисковые??? Кто такой же как мы?! Поднимите руку те, кто тоже за бутылку бесплатного шампанского готов на все».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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