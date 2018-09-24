24 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Стас Костюшкин поделился семейной фотографией. Юлия Снигирь — жизненной мудростью: «Когда обезьяна теряет свой банан в конфликте с соплеменником, она испытывает дискомфорт, но не усугубляет свои переживания, прокручивая их в голове снова и снова. Она начинает искать новый банан. И в конечном счете испытывает чувство вознаграждения, а не ущерба. Люди же используют дополнительные нейроны для того, чтобы строить всевозможные теории по поводу бананов, и в конце концов сами создают себе боль. Л.Бройнинг».

Резо Гигинеишвили растрогал подписчиков фотографией с детьми. Рита Дакота отправилась с дочкой к морю: «Вот они, самые искренние и мурашечные поцелуи на земле...». Анастасия Волочкова принарядилась и сделала аккуратную прическу для особенного случая: «День рождения доченьки на высоте... Мама и папа».

Оксана Федорова дала совет: «Начнем с вопроса, который волнует многих. От Ульяны - как правильно выбрать мужчину для создания семьи, рождения и воспитания детей? Ульяна, у вас уже правильный настрой. Когда вот так ответственно подходишь к выбору мужа и отца для детей, это хорошо. Господь дарует возможность создать счастливую семью, если юноша и девушка молятся об этом задолго до своей встречи. Конечно, сейчас не так часто можно встретить такое явление. Но , когда мы вверяем Всевышнему распорядиться нашим выбором, то все устраивается наилучшим образом. Девушкам нужно усмирить свою непокорность и принять , что Глава в семье- это мужчина, что вы готовы слушаться его , не донимать претензиями, они убивают любовь , а быть верной подругой в жизни при любых обстоятельствах. Посмотрите , как ваш избранник ,и вы тоже относитесь к родителям. Если дети почитают своих родителей, то Господь устраивает их дальнейшую жизнь в Духовной радости и необходимом достатке. От всего сердца желаю вам обрести свою половинку. Всем любви».

Похудевшая Жасмин экспериментирует с образом. Бывшая перчинка Джери Холлиуэлл не стесняется показывать свои морщины крупным планом.

Алла Михеева поделилась полезным роликом: «В одном видео сразу 2 тренировки ) Ну во-первых #спортжизнь. Во-вторых интуитивное питание это хорошо, но лучше посмотреть мое "во-первых". В-третьих сейчас осень, а спорт повышает настроение и снижает гормон стресса кортизол. В-четвертых вы выглядите спортивнее и лучше ) Тренировки можно разнообразить. (Обычно я выполняю 3 круга, третий считается тренирует волю). В-пятых, я надеюсь, что Вас стимулирую такими видео!»