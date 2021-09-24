24 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @seryabkina
В теплом Сочи, где российских звезд еще балует бархатное солнце, в самом разгаре фестиваль «Кинотавр». И весь высший актерский свет последние дни можно встретить не в столице, а на берегу Черного моря. Вот и Марина Зудина там с удовольствием пообщалась с любимыми коллегами: «Как приятно встречать хороших знакомых», — подписала она.
Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, Александр и Анжелика Ревва, сегодня отмечают день рождения старшей дочери, в честь чего, любящая мама опубликовала яркие снимки Алисы и написала трогательный пост: «Доченька, жизнь моя!!! С Днём Рождения, тебя, наше чудо!! Наша неземная, нежная, наполненная любовью девочка!! Будь счастлива! Живи в моменте! Сияй! Озаряй! Люби! Смейся! Наслаждайся жизнью! Дари добро!», — сказала она самые важные слова.
А Светлана Бондарчук с дочкой мужа Сергея, Юной, решили весело провести время за рулем. Они спели дуэтом самые яркие хиты, подпевать которые очень сложно отказаться.
У Регины Тодоренко сегодня просто замечательный день — их с Владом Топаловым сын настолько вырос, что смог самостоятельно познакомится с тренером по футболу, поборов страх и стеснение. В честь этого, гордая мама написала трогательные слова поддержки: «Тебе 2.9, Миш, но ты уже говоришь о своих чувствах, говоришь о страхах и волнениях. Так я тебя лучше понимаю. Нам, взрослым, стоит поучиться у детей искренности и умению говорить о своих чувствах честно. Ведь только когда ты открыт миру, Мир открывается и тебе», — написала артистка.
Вера Брежнева сегодня отмечает знаковую цифру. Нет, не день рождения, а целых 12 миллионов фолловеров в Instagram: «Я начала вести Инстаграм в 2012м году, когда моя сестра заставила здесь зарегистрироваться. На тот момент я прекрасно вела Twitter», — предалась воспоминаниям певица и поблагодарила своих подписчиков за доверие и интерес к ее жизни и творчеству.
Настасья Самбурская решилась на серьезный разговор с подписчиками, в котором попросила их перестать писать о возрастных изменениях артистки: «Мне 34 годика, я взрослая женщина и меня, как и всех настигают возрастные изменения. В этом нет ничего страшного, мы не вечные. Но считать своим долгом сообщать мне о том, что я постарела, не нахожу корректным. Я и сама в курсе, что уже не девочка», — строго, но справедливо написала она. Дополнив, что не очень любит активно пользоваться фотошопом.
Оксана Федорова поделилась потрясающим оперным выступлением на концерте в Сочи. Невероятные переливы не оставили равнодушными ни зрителей в зале, ни подписчиков русской красавицы с голосом меццо-сопрано.
Так активно и эмоционально провели этот день отечественные звезды, они хотели успеть как можно больше, чтобы полностью посвятить выходные отдыху и самым любимым.
Фото и видео: Instagram