24 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Настасья Самбурская решилась на серьезный разговор с подписчиками, в котором попросила их перестать писать о возрастных изменениях артистки: «Мне 34 годика, я взрослая женщина и меня, как и всех настигают возрастные изменения. В этом нет ничего страшного, мы не вечные. Но считать своим долгом сообщать мне о том, что я постарела, не нахожу корректным. Я и сама в курсе, что уже не девочка», — строго, но справедливо написала она. Дополнив, что не очень любит активно пользоваться фотошопом.