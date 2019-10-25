24 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Молодая мама Катя Жаркова призвала ценить свое тело в любом его виде и сообщила, что пришла в форму: «Я работала моделью с 14 лет... на следующей неделе мне будет 38... Я всегда считалась plus size моделью... я всегда носила L, XL, 14, 12... в зависимости от бренда. Многие из них имеют разные мерки... Часто за карьеру я слышала, что я слишком большая, слишком сексуальная, не слишком большая, а я всегда была в одном размере. Сразу после родов я была очень большая для многих клиентов... я была в 16 размере H&M, забавно, знаю. Сейчас я снова вернулась в форму и многие говорят, что я больше не plus».

Сестра Жанны Фриске показала неожиданную фотографию, на которой ее не узнали: «Хорошего дня, котики».

Стас Пьеха рассуждает о прическе: «Волосы носить надо уметь... иметь на то особый повод или послание в социум) мол, я — художник, рокер, хипстер или просто человек с определенными убеждениями! Всякому завитку и изгибу надо соответствовать, за всякую асимметрию уметь "пояснить", всякий дерзкий стайлинг — правильно применить. Приходит время и вдруг понимаешь что не имеешь ничего такого сказать или предъявить этому обществу дерзкого, злободневного да и особого впечатления производить уже боязно, аргументов нет, одни вопросы. И тихонечко... с аккуратным ежом и чопорной окантовочкой, без иллюзий и без претензии врываешься в столичную событийность, стараясь говорить делами и мотивами а не замысловатым фасадом».

Кети Топурия опубликовала милое видео с дочкой: