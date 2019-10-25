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24 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Сильвестра Сталлоне

О том, как знаменитости провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

Сильвестр Сталлоне гордится красавицей-дочерью: «София готовится сыграть Лару Крофт, а какой-то охранник влез в кадр».

Наталья Водянова путешествует с детьми: «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороооги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла. Йе. Йе-йе. Йе-йе».

Дима Билан показал дружеское фото с Пелагеей: «Живой, настоящий, искренний прищур этих двух )), от радости встречи с Пелагеей, обожаю тебя, от души Поля!!!»

Дмитрий Исхаков поделился любимым кадром с женой.

«Какой прекрасный день»: Хайди Клум поделилась настроением.

Молодая мама Катя Жаркова призвала ценить свое тело в любом его виде и сообщила, что пришла в форму: «Я работала моделью с 14 лет... на следующей неделе мне будет 38... Я всегда считалась plus size моделью... я всегда носила L, XL, 14, 12... в зависимости от бренда. Многие из них имеют разные мерки... Часто за карьеру я слышала, что я слишком большая, слишком сексуальная, не слишком большая, а я всегда была в одном размере. Сразу после родов я была очень большая для многих клиентов... я была в 16 размере H&M, забавно, знаю. Сейчас я снова вернулась в форму и многие говорят, что я больше не plus».

Сестра Жанны Фриске показала неожиданную фотографию, на которой ее не узнали: «Хорошего дня, котики».

Стас Пьеха рассуждает о прическе: «Волосы носить надо уметь... иметь на то особый повод или послание в социум) мол, я — художник, рокер, хипстер или просто человек с определенными убеждениями! Всякому завитку и изгибу надо соответствовать, за всякую асимметрию уметь "пояснить", всякий дерзкий стайлинг — правильно применить. Приходит время и вдруг понимаешь что не имеешь ничего такого сказать или предъявить этому обществу дерзкого, злободневного да и особого впечатления производить уже боязно, аргументов нет, одни вопросы. И тихонечко... с аккуратным ежом и чопорной окантовочкой, без иллюзий и без претензии врываешься в столичную событийность, стараясь говорить делами и мотивами а не замысловатым фасадом».

Кети Топурия опубликовала милое видео с дочкой:

Ирена Понарошку показала трогательное фото: «24 октября. Сегодня ровно год, как Скорпионы кажутся мне не такими уж и страшными! Ядовитое жало? Ой, да я вас умоляю! Помыл, присыпкой засыпал и готово».

Фото и видео: instagram

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