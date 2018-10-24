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24 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Леонида Агутина

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Анита Цой поддержала Светлану Лободу:

Юлия Топольницкая показала нежное фото с мужем. Леонид Агутин рассказал об отдыхе с женой: «Это надо было сделать давно или не делать вовсе. Но я наткнулся на фотографии и пальцы сами начали тыкать в экран, с целью опубликовать.) Ходили на лодке наших друзей пару недель назад. Лодка была небольшая, но очень хорошая. А солнце было огромным, но необыкновенно приветливым. Оттуда же знаменитое видео моей жены, как она ловит рыбу и отпускает её. Всех нас тогда поймало море и не отпускает до сих пор из подсознания.))» Виктория Бекхэм показала «девачковое» фото с дочкой. Екатерина Стриженова поздравила мужа: «Мы смеёмся ,потому что нашему браку сегодня 31 год и мы ещё друг друга не поубивали!!!»

Анна Седокова рассказала о сыне: «Наше самое смешное слово, которое выговаривает Гектор — Автобус. Ну, там почему-то кажется, что выговаривает. Оно в конце видео ) Абсолютно обожает все Машинки)) И я до сих пор удивляюсь, какие же мы разные уже даже рождаемся. Нет ничего у него любимее, чем мячи и автопарк. Ну, все как и у любого мужчины».

Саша Савельева пожаловалась на «лубутены»: «Порвались в самый ответственный момент на красной ковровой дорожке... впервые за всю историю моей профессиональной деятельности. До этого места, где была сделана фотография я дошла босиком. У вас было такое?»

Андрей Малахов показал, как выглядел в юности: «Это было недавно, это было давно... #80s #юнкор #30летспустя #апатиты #tbt». Дочь Веры Брежневой примерила образ Брижит Бардо. Юлия Савичева экспериментирует с образом.

Ольга Бузова обрадовала фанатов: «Ночь, студия и записана новая песня для вас. Готовлю сюрприз. Ждете?»

Татьяна Буланова впервые побывала в кунсткамере.

«Самый лучший бургер это тот что сделал сам», — считает Анна Нетребко.

Фото и видео: instagram

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