24 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Топольницкая показала нежное фото с мужем. Леонид Агутин рассказал об отдыхе с женой: «Это надо было сделать давно или не делать вовсе. Но я наткнулся на фотографии и пальцы сами начали тыкать в экран, с целью опубликовать.) Ходили на лодке наших друзей пару недель назад. Лодка была небольшая, но очень хорошая. А солнце было огромным, но необыкновенно приветливым. Оттуда же знаменитое видео моей жены, как она ловит рыбу и отпускает её. Всех нас тогда поймало море и не отпускает до сих пор из подсознания.))» Виктория Бекхэм показала «девачковое» фото с дочкой. Екатерина Стриженова поздравила мужа: «Мы смеёмся ,потому что нашему браку сегодня 31 год и мы ещё друг друга не поубивали!!!»

Анна Седокова рассказала о сыне: «Наше самое смешное слово, которое выговаривает Гектор — Автобус. Ну, там почему-то кажется, что выговаривает. Оно в конце видео ) Абсолютно обожает все Машинки)) И я до сих пор удивляюсь, какие же мы разные уже даже рождаемся. Нет ничего у него любимее, чем мячи и автопарк. Ну, все как и у любого мужчины».