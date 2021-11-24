24 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Безруков трогательно поздравил с днем рождения своего сына Степана:

«Степану сегодня уже три года! Расти большой, мой дорогой!», — пишет актер.

Кристина Асмус пропустила важное мероприятие — и все ради того, чтобы поддержать свою сестру Карину, которая дебютировала в шоу.

Анфиса Чехова опубликовала уютные фотографии — с сыном и домашним питомцем. Кадры получились нечеткими, но очень атмосферными.

Очень милый кадр со своим питомцем в сторис опубликовал Александр Молочников.

«Я не интеллигент, я аристократ», — пишет он.

Виктория Дайнеко осуществила одну свою мечту — искупалась в Тихом океане и поделилась впечатлениями:

«В Тихом океане в конце мая холодно так, что те части тела, которые не закрыты гидрокостюмом, сковывает от боли за 2 минуты в воде. Галочку поставила, я купалась в Тихом океане! Это был мой подарок себе на 33-летие, кстати», — рассказала певица.