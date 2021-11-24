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24 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Диана Пожарская

Фото: @dianapozharskaya

Сергей Безруков трогательно поздравил с днем рождения своего сына Степана:

«Степану сегодня уже три года! Расти большой, мой дорогой!», — пишет актер.

Кристина Асмус пропустила важное мероприятие — и все ради того, чтобы поддержать свою сестру Карину, которая дебютировала в шоу.

Анфиса Чехова опубликовала уютные фотографии — с сыном и домашним питомцем. Кадры получились нечеткими, но очень атмосферными.

Очень милый кадр со своим питомцем в сторис опубликовал Александр Молочников.

«Я не интеллигент, я аристократ», — пишет он.

Виктория Дайнеко осуществила одну свою мечту — искупалась в Тихом океане и поделилась впечатлениями:

«В Тихом океане в конце мая холодно так, что те части тела, которые не закрыты гидрокостюмом, сковывает от боли за 2 минуты в воде. Галочку поставила, я купалась в Тихом океане! Это был мой подарок себе на 33-летие, кстати», — рассказала певица.

Пока звезды выкладывают роскошные фотосессии в невероятных платьях и с искусным макияжем, Саша Бортич остается собой — милой, естественной и непосредственной, а на прогулку выходит без макияжа. У Юлии Снигирь свой подход к этому вопросу — макияж можно не делать, если ходить на мероприятия в темных очках.

Диана Пожарская тоже делится уютными домашними кадрами — завораживающими и атмосферными. Девушка позирует в элегантной сорочке с французской книжкой.

Мила Сивацкая отправилась на прогулку, но весьма неудачно выбрала обувь — неожиданно для актрисы выпал первый снег. Кадр с прогулки получился стильным, но немного контрастным.

А Дарья Повереннова выбрала роскошный сезонный образ для фотосессии — на кадрах актриса позирует в белоснежном шерстяном пальто и нюдовых босоножках.

Елена Захарова призналась, что ей очень не хватает моря, и предалась ностальгии — артистка поделилась с поклонниками ярким кадром с летнего отдыха в эффектном красном сарафане.

Нонна Гришаева представила роскошный сценический образ, в котором примерила «шанхайского барса» и собрала заслуженные комплименты.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля продолжают романтическое путешествие в Париже и культурно проводят время — пара заглянула на художественную выставку.

А Пэрис Хилтон отлично проводит время с новоиспеченным супругом в романтической поездке на Бора-Бора — и не забывает делиться с поклонниками впечатлениями и яркими фото.

Освободившаяся из-под опеки отца Бритни Спирс теперь сама решает, что делать. Поэтому в ее доме уже наступило Рождество — с праздничной елкой и фотосессиями рядом с ней.

Ксения Бородина снова намекает на то, что в ее жизни после развода все в порядке — и публикует фотографию с огромным букетом цветов. А вот личность того, кто балует телеведущую подарками и катает по ночной Москве, выяснить пока не удалось.

Фото: Instagram Ксении Бородиной, Юлии Снигирь, Бритни Спирс, Милы Сивацкой, Саши Бортич, Дианы Пожарской, Сергея Безрукова, Кристины Асмус, Пэрис Хилтон, Ляйсан Утяшевой, Нонны Гришаевой, Анфисы Чеховой, Дарьи Поверенновой, Александра Молочникова

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