24 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dianapozharskaya
Сергей Безруков трогательно поздравил с днем рождения своего сына Степана:
«Степану сегодня уже три года! Расти большой, мой дорогой!», — пишет актер.
Кристина Асмус пропустила важное мероприятие — и все ради того, чтобы поддержать свою сестру Карину, которая дебютировала в шоу.
Анфиса Чехова опубликовала уютные фотографии — с сыном и домашним питомцем. Кадры получились нечеткими, но очень атмосферными.
Очень милый кадр со своим питомцем в сторис опубликовал Александр Молочников.
«Я не интеллигент, я аристократ», — пишет он.
Виктория Дайнеко осуществила одну свою мечту — искупалась в Тихом океане и поделилась впечатлениями:
«В Тихом океане в конце мая холодно так, что те части тела, которые не закрыты гидрокостюмом, сковывает от боли за 2 минуты в воде. Галочку поставила, я купалась в Тихом океане! Это был мой подарок себе на 33-летие, кстати», — рассказала певица.
Пока звезды выкладывают роскошные фотосессии в невероятных платьях и с искусным макияжем, Саша Бортич остается собой — милой, естественной и непосредственной, а на прогулку выходит без макияжа. У Юлии Снигирь свой подход к этому вопросу — макияж можно не делать, если ходить на мероприятия в темных очках.
Диана Пожарская тоже делится уютными домашними кадрами — завораживающими и атмосферными. Девушка позирует в элегантной сорочке с французской книжкой.
Мила Сивацкая отправилась на прогулку, но весьма неудачно выбрала обувь — неожиданно для актрисы выпал первый снег. Кадр с прогулки получился стильным, но немного контрастным.
А Дарья Повереннова выбрала роскошный сезонный образ для фотосессии — на кадрах актриса позирует в белоснежном шерстяном пальто и нюдовых босоножках.
Елена Захарова призналась, что ей очень не хватает моря, и предалась ностальгии — артистка поделилась с поклонниками ярким кадром с летнего отдыха в эффектном красном сарафане.
Нонна Гришаева представила роскошный сценический образ, в котором примерила «шанхайского барса» и собрала заслуженные комплименты.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля продолжают романтическое путешествие в Париже и культурно проводят время — пара заглянула на художественную выставку.
А Пэрис Хилтон отлично проводит время с новоиспеченным супругом в романтической поездке на Бора-Бора — и не забывает делиться с поклонниками впечатлениями и яркими фото.
Освободившаяся из-под опеки отца Бритни Спирс теперь сама решает, что делать. Поэтому в ее доме уже наступило Рождество — с праздничной елкой и фотосессиями рядом с ней.
Ксения Бородина снова намекает на то, что в ее жизни после развода все в порядке — и публикует фотографию с огромным букетом цветов. А вот личность того, кто балует телеведущую подарками и катает по ночной Москве, выяснить пока не удалось.
Фото: Instagram Ксении Бородиной, Юлии Снигирь, Бритни Спирс, Милы Сивацкой, Саши Бортич, Дианы Пожарской, Сергея Безрукова, Кристины Асмус, Пэрис Хилтон, Ляйсан Утяшевой, Нонны Гришаевой, Анфисы Чеховой, Дарьи Поверенновой, Александра Молочникова