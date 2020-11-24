24 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/
Регина Тодоренко показала милое фото с сыном Мишей и рассказала о своих маленьких радостях. «Уставшая мама Регина, но счастливая, потому что сегодня, когда я уходила на работу, сын пожелала мне: "УдаЦи и победИ", а муж намазал спину разогревающей мазью и сделал массаж. Вот оно счастье в мелочах. Вот она мотивация!», — написала она в блоге.
В аккаунте шоу «Вечерний Ургант» появилось забавное видео с брутальным рэпером Бастой (Василием Вакуленко), смешно сюсюкающем со своим щенком Персиком.
Юлия Высоцкая опубликовала правдивое селфи и собрала комплименты за натуральную красоту без фильтров.
Саша Плющенко вслед за своей матерью Яной Рудковской показал, что ест на завтрак.
Экс-жена рыжего «Иванушки» Марина Зубкова поделилась с подписчиками трогательным роликом с маленьким сыном Сашей, который, как и отец, уже забрасывает мячи в корзину.
20-летний сын Александра Малинина Фрол опубликовал романтичное фото с избранницей.
Тина Кунаки поздравила с днем рождения супруга Венсана Касселя, показав нежное фото с ним. «С днем рождения, люблю тебя», — подписала она снимок.
Любовь Толкалина показала подписчикам яркий образ. Она опубликовала фото из прошлой поездки в Индию.
Лариса Гузеева поделилась с подписчиками своим красивым портретом с большим букетом роз.
Елена Исинбаева показала процесс создания своей очередной картины. Многие подписчики не поверили, что она написала пейзаж сама.
Анна Семенович в очередной раз взбудоражила фантазии поклонников, показав «горячее» фото в стильном вечернем платье с декольте и высоким разрезом.
Певица Максим (Марина Максимова), вернувшаяся из небытия после долгой реабилитации, опубликовала нежное фото с дочками Александрой и Марией.
Юлия Снигирь показала черно-белые фото, которые сделал ее супруг Евгений Цыганов. В кадре Юлия стоит рядом со снеговиком, укутанная в теплый платок. Стилистика фото напомнила снимки, которые делали в 70-80-е годы.
Фото и видео: Instagram Юлии Снигирь, Марины Максимовой, Анны Семенович, Елены Исинбаевой, Ларисы Гузеевой, Любови Толкалиной, Тины Кунаки, Фрола Малинина, Марины Зубковой, Александра Плющенко, Юлии Высоцкой, «Вечернего Урганта», Регины Тодоренко
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