24 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Регина Тодоренко показала милое фото с сыном Мишей и рассказала о своих маленьких радостях. «Уставшая мама Регина, но счастливая, потому что сегодня, когда я уходила на работу, сын пожелала мне: "УдаЦи и победИ", а муж намазал спину разогревающей мазью и сделал массаж. Вот оно счастье в мелочах. Вот она мотивация!», — написала она в блоге.

В аккаунте шоу «Вечерний Ургант» появилось забавное видео с брутальным рэпером Бастой (Василием Вакуленко), смешно сюсюкающем со своим щенком Персиком.