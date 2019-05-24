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24 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Светланы Пермяковой

Как звезды провели минувший день — читайте в нашем дайджесте.

Светлана Пермякова показала подросшую дочь: «Вот и пришел этот день! Первый выпускной Варюши! Как будто вчера мы привели ее в детский сад, а в действительности прошло уже 4 года».

Виктория Лопырева решила все же не лететь в Канны: «Ну что, все-таки смотреть вам на меня в пижаме на балконе вместо кутюра на красной ковровой дорожке. Не смогла себя пересилить и оставить малыша, а тащить с собой было целое дело... слишком много багажа. Не рискнула в этот раз».

Анфиса Чехова показала новое фото сына: «Солик и его детсадовская Любовь Даша Орлова». Кети Топурия опубликовала трогательное совместное фото в блоге дочери.

Настасья Шубская поделилась нежной фотографией с мужем: «Повезло с погодой. Ну и с мужем, конечно». «Радуемся за папу», — написала Анастасия Костенко под фото с малышкой и Дмитрием Тарасовым.

Юлия Высоцкая поделилась фотографиями из путешествия: «Прошло всего пять дней с тех пор, как мы уехали из Генуи, а кажется это было в другой жизни... скучаю».

Валерий Меладзе сверкнул чувством юмора: «Перед выступлением в Backstage, попросили сфотографироваться. Чего мелочиться, я и посуду помыл».

Виктория Бекхэм пожелала удачи бывшим коллегам, устроившим тур:

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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