24 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Альбина Джанабаева похвасталась посылкой с ретро-дисками. Максим Галкин показал, каким он был в юности: «Фоторадость из прошлого. Я с барышней на вечеринке в школе, посвященной балам 19 века. 5-ый класс. Костюм был сшит моей мамой, включая сногсшибательный цилиндр у меня на голове».

Дмитрий Тарасов продемонстрировал феноменальное сходство с мамой: «Сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение».

Мария Шумакова показала фото с сестрой. Алексей Чадов поздравил брата: «С днём рождения, дорогой Брат! @andreychadov УЛЫБАЙСЯ каждый день, ЛЮБИ как ты умеешь это делать и будь ЛЮБИМ! Ты этого достоин».