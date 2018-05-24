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24 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Анны Нетребко
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Полина Гагарина и Виктория Боня показали «закулисные» фото в пышных платьях. Анна Нетребко в волшебном наряде поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за свой орден Дружбы и звание народного артиста для своего супруга.

Анфиса Чехова раскрепостилась в Турции: «А в Турляндии день Сурка. Завтрак, море, обед, бассейн, ужин, дискотека. День за днем. День за днем».

Альбина Джанабаева похвасталась посылкой с ретро-дисками. Максим Галкин показал, каким он был в юности: «Фоторадость из прошлого. Я с барышней на вечеринке в школе, посвященной балам 19 века. 5-ый класс. Костюм был сшит моей мамой, включая сногсшибательный цилиндр у меня на голове».

Дмитрий Тарасов продемонстрировал феноменальное сходство с мамой: «Сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение».

Мария Шумакова показала фото с сестрой. Алексей Чадов поздравил брата: «С днём рождения, дорогой Брат! @andreychadov УЛЫБАЙСЯ каждый день, ЛЮБИ как ты умеешь это делать и будь ЛЮБИМ! Ты этого достоин».

Алена Свиридова рассказала о творческои эксперименте: «В образе Веры Холодной) буду петь песню Александра Вертинского "Ваши пальцы пахнут ладаном". И что бы вы знали — это тоже шансон. Так что возвращаемся к первоначальному смыслу этого жанра. И не надо снобизма!) сама эти грешила) а сейчас очень довольна».

Анна Седокова экспериментирует с образом: «На часах 23.30 и мы меняемся. Если честно, я даже не поняла, как это произошло и я решила стать другою, но вероятно внутреннее теперь будет соответствовать внешнему».

Лайма Вайкуле анонсировала фестиваль:

Фото: instagram

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