24 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @apollonov_ag
Андрей Григорьев-Аполлонов неожиданно поделился нежным фото со своей бывшей супругой. Саша Бортич выложила трогательное фото с мужем и своим маленьким сыном.
Анна Седокова рассказала историю своего знакомства с мужем и выложила нежное фото с ним. В руках Анны – огромный букет роз.
Лиза Пескова вся в учебе – девушка сдает экзамены в МГИМО и делится впечатлениями со своими подписчиками.
Еще одно милое и романтичное фото появилось в Instagram Ксении Собчак – она выложила фото с мужем на фоне слухов о том, что отношения у них складываются не лучшим образом.
Игорь Сукачев поздравил с днем рождения свою дочь Анастасию И поделился фото, где они стоят в обнимку.
Жасмин прогулялась по летней Москве – появилась в эффектном образе с объемным жакетом и телесными лодочками.
Анна Семенович проводит время на даче у своей мамы и травит своих поклонников рассказами о курином шашлыке, который совсем скоро ждет ее.
Наталья Бочкарева в эффектном красном купальнике продемонстрировала, как поддерживает фигуру в форме и поделилась фото из бассейна.
Ирина Дубцова продемонстрировала свое настроение – яркое селфи в розовых очках.
Фото и видео: Instagram Андрея Григорьеыва-Аполлонова, Анны Седоковой, Лизы Песковой, Саши Бортич, Жасмин, Ксении Собчак, Анны Семенович, Ирины Дубцовой, Гарика Сукачева
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