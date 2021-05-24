24 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Андрей Григорьев-Аполлонов неожиданно поделился нежным фото со своей бывшей супругой. Саша Бортич выложила трогательное фото с мужем и своим маленьким сыном.

Анна Седокова рассказала историю своего знакомства с мужем и выложила нежное фото с ним. В руках Анны – огромный букет роз.

Лиза Пескова вся в учебе – девушка сдает экзамены в МГИМО и делится впечатлениями со своими подписчиками.

Еще одно милое и романтичное фото появилось в Instagram Ксении Собчак – она выложила фото с мужем на фоне слухов о том, что отношения у них складываются не лучшим образом.

Игорь Сукачев поздравил с днем рождения свою дочь Анастасию И поделился фото, где они стоят в обнимку.

Жасмин прогулялась по летней Москве – появилась в эффектном образе с объемным жакетом и телесными лодочками.