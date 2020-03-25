passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

24 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10
О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Певица Елка экспериментирует с макияжем в розовых тонах: «Селфаря лови! На мягких лапах двигаюсь по городу. Снимаю много всего, чтоб вы не успевали сильно скучать по мне».

Джессика Альба балует кожу розовыми масками, находясь на карантине.

Яна Рудковская щеголяет в маске с камелиями: «Ну ладно, ладно, не нервничайте))) Мальдивы, Мальдивы, шикарный отдых, но нас и тут неплохо кормят и цветы дарят», — написала она.

Милана Тюльпанова экспериментирует с «инстаграмным» макияжем.

Екатерина Андреева обратила внимание подписчиков на важный флешмоб, который пройдет 28 марта в 20:30 по местному времени в каждом городе: «Я поменяла деловой жакет на простую майку с надписью "Я люблю Землю" (кажется ей это сейчас нужно, как никогда). Что бы ни происходило, надо сохранять спокойствие, баланс и гибкость реакций. Мы все равно все в одной лодке на планете. И я хочу рассказать вам о Часе Земли. Это не просто 60 минут в темноте. Это самый массовый флешмоб в мире! И его цель — не экономия света, как многие считают. Посыл Часа Земли — привлечь внимание к экологическим проблемам планеты, чтобы всем вместе объединиться и найти решение. Коллективное сознательное может творить чудеса. Сила мысли! И все, в один момент подумав о хорошем, о нашей Великой МА, о ее здоровье, могут получить отдачу. Она нам все простит, и подуют ветра перемен, но позитивных».

Александр Буйнов поздравил себя с днем рождения: «С Днюхой, Буйнов! А торт не уместился нигде пришлось поставить на бильярдный стол! Спасибо всем друзьям — артистам, музыкантам, и просто хорошим людям за поздравления».

Певица Слава поделилась нежным видео: «Мои малышки!!! 8 кг 2,5 месяца, что будет дальше!!!!??? Наш маленький, пока безымянный медвежонок».

Ирина Дубцова похвасталась кулинарным талантом: «Кулинарная рубрика. Жюльен грибной. Быстро. Вкусно. На ночь это есть нЯ надА».

Нонна Гришаева провела мини-экскурсию: «На домашнем карантине))»

Ольга Орлова рассказала о питомице: «Однако, за время пути собачка могла подрасти... За время самоизоляции даже самая маленькая Дина перестала умещаться на стуле. Динка-карантинка».

Наталья Подольская рассказала, чем занимается на карантине: «Вчера досмотрела сериал Триггер... Мысли только об одном! Как не травмировать своего ребенка. Ведь там все герои травмированные именно родителями. Надо быть очень осторожными. Все очень хрупко. Все! И все».

Мария Ивлева показала забавное фото с дочкой: «На карантине. Удаленка. Маруся добавила — чтобы попа не болела, не кусали комары».

Ольга Кабо показала нежное фото с детьми: «Вместе по жизни».

Светлана Устинова поделилась стильным кадром: «Social distancing».

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!