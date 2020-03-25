24 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Елка экспериментирует с макияжем в розовых тонах: «Селфаря лови! На мягких лапах двигаюсь по городу. Снимаю много всего, чтоб вы не успевали сильно скучать по мне».

Джессика Альба балует кожу розовыми масками, находясь на карантине.

Яна Рудковская щеголяет в маске с камелиями: «Ну ладно, ладно, не нервничайте))) Мальдивы, Мальдивы, шикарный отдых, но нас и тут неплохо кормят и цветы дарят», — написала она.

Милана Тюльпанова экспериментирует с «инстаграмным» макияжем.

Екатерина Андреева обратила внимание подписчиков на важный флешмоб, который пройдет 28 марта в 20:30 по местному времени в каждом городе: «Я поменяла деловой жакет на простую майку с надписью "Я люблю Землю" (кажется ей это сейчас нужно, как никогда). Что бы ни происходило, надо сохранять спокойствие, баланс и гибкость реакций. Мы все равно все в одной лодке на планете. И я хочу рассказать вам о Часе Земли. Это не просто 60 минут в темноте. Это самый массовый флешмоб в мире! И его цель — не экономия света, как многие считают. Посыл Часа Земли — привлечь внимание к экологическим проблемам планеты, чтобы всем вместе объединиться и найти решение. Коллективное сознательное может творить чудеса. Сила мысли! И все, в один момент подумав о хорошем, о нашей Великой МА, о ее здоровье, могут получить отдачу. Она нам все простит, и подуют ветра перемен, но позитивных».

Александр Буйнов поздравил себя с днем рождения: «С Днюхой, Буйнов! А торт не уместился нигде пришлось поставить на бильярдный стол! Спасибо всем друзьям — артистам, музыкантам, и просто хорошим людям за поздравления».