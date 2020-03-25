24 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Певица Елка экспериментирует с макияжем в розовых тонах: «Селфаря лови! На мягких лапах двигаюсь по городу. Снимаю много всего, чтоб вы не успевали сильно скучать по мне».
Джессика Альба балует кожу розовыми масками, находясь на карантине.
Яна Рудковская щеголяет в маске с камелиями: «Ну ладно, ладно, не нервничайте))) Мальдивы, Мальдивы, шикарный отдых, но нас и тут неплохо кормят и цветы дарят», — написала она.
Милана Тюльпанова экспериментирует с «инстаграмным» макияжем.
Екатерина Андреева обратила внимание подписчиков на важный флешмоб, который пройдет 28 марта в 20:30 по местному времени в каждом городе: «Я поменяла деловой жакет на простую майку с надписью "Я люблю Землю" (кажется ей это сейчас нужно, как никогда). Что бы ни происходило, надо сохранять спокойствие, баланс и гибкость реакций. Мы все равно все в одной лодке на планете. И я хочу рассказать вам о Часе Земли. Это не просто 60 минут в темноте. Это самый массовый флешмоб в мире! И его цель — не экономия света, как многие считают. Посыл Часа Земли — привлечь внимание к экологическим проблемам планеты, чтобы всем вместе объединиться и найти решение. Коллективное сознательное может творить чудеса. Сила мысли! И все, в один момент подумав о хорошем, о нашей Великой МА, о ее здоровье, могут получить отдачу. Она нам все простит, и подуют ветра перемен, но позитивных».
Александр Буйнов поздравил себя с днем рождения: «С Днюхой, Буйнов! А торт не уместился нигде пришлось поставить на бильярдный стол! Спасибо всем друзьям — артистам, музыкантам, и просто хорошим людям за поздравления».
Певица Слава поделилась нежным видео: «Мои малышки!!! 8 кг 2,5 месяца, что будет дальше!!!!??? Наш маленький, пока безымянный медвежонок».
Ирина Дубцова похвасталась кулинарным талантом: «Кулинарная рубрика. Жюльен грибной. Быстро. Вкусно. На ночь это есть нЯ надА».
Нонна Гришаева провела мини-экскурсию: «На домашнем карантине))»
Ольга Орлова рассказала о питомице: «Однако, за время пути собачка могла подрасти... За время самоизоляции даже самая маленькая Дина перестала умещаться на стуле. Динка-карантинка».
Наталья Подольская рассказала, чем занимается на карантине: «Вчера досмотрела сериал Триггер... Мысли только об одном! Как не травмировать своего ребенка. Ведь там все герои травмированные именно родителями. Надо быть очень осторожными. Все очень хрупко. Все! И все».
Мария Ивлева показала забавное фото с дочкой: «На карантине. Удаленка. Маруся добавила — чтобы попа не болела, не кусали комары».
Ольга Кабо показала нежное фото с детьми: «Вместе по жизни».
Светлана Устинова поделилась стильным кадром: «Social distancing».
Фото и видео: Instagram
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