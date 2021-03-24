24 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская поделилась очень нежной фотографией около огромного цветочного мишки в торговый центр. «Потому что я цветочек», – написала певица.

Наталья Рудова заинтриговала подписчиков селфи и подписью к фото – загадочными инициалами GN с сердечком.

Глафира Тарханова поделилась элегантными фотографиями в эффектном белом платье-комбинации и рассказала про грядущую поездку на каникулы в Петербург вместе с сыном.

Игорь Николаев выложил редкое архивное фото с Аллой Пугачевой и Александром Буйновым, и поздравил последнего с днем рождения.

Алла Пугачева тоже поздравила коллегу, и показала совместное фото с ним.

Ольга Бузова поздравила маму с днём рождения, написав трогательные слова, и показала архивные фото, на которых певица совсем маленькая.

Образцовый папа Тимати показал, как проводит время со своей дочерью:

«Подъем, завтрак и на тренировку», – написал он под видео, где едет на велосипеде вместе с Алисой.