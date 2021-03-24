24 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @glafiratarhanova
Наталья Подольская поделилась очень нежной фотографией около огромного цветочного мишки в торговый центр. «Потому что я цветочек», – написала певица.
Наталья Рудова заинтриговала подписчиков селфи и подписью к фото – загадочными инициалами GN с сердечком.
Глафира Тарханова поделилась элегантными фотографиями в эффектном белом платье-комбинации и рассказала про грядущую поездку на каникулы в Петербург вместе с сыном.
Игорь Николаев выложил редкое архивное фото с Аллой Пугачевой и Александром Буйновым, и поздравил последнего с днем рождения.
Алла Пугачева тоже поздравила коллегу, и показала совместное фото с ним.
Ольга Бузова поздравила маму с днём рождения, написав трогательные слова, и показала архивные фото, на которых певица совсем маленькая.
Образцовый папа Тимати показал, как проводит время со своей дочерью:
«Подъем, завтрак и на тренировку», – написал он под видео, где едет на велосипеде вместе с Алисой.
Стеша Маликова поделилась фотографиями из МГИМО, где учится дочь музыканта, и напомнила, что до окончания университета осталось всего три месяца.
Джиган порадовал любимую шикарным автомобилем. Судя по выражению лица, Оксана Самойлова осталась довольна.
Лиза Пескова посвятила песню, созданную на основе ее стихов, своему отцу. Об этом она рассказала под совместной фотографией.
Виктория Дайнеко призналась, что в свои 33 не сделала ни одной инъекции красоты, и подтвердила это «честным» фото.
Фото и видео: Instagram Тимати, Глафиры Тархановой, Игоря Николаева, Аллы Пугачевой, Виктории Дайнеко, Ольги Бузовой, Елизаветы Песковой, Джигана
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