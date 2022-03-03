24-летняя звезда «Эйфории» Сидни Суини выходит замуж за 37-летнего бизнесмена

Слухи о скорой свадьбе актрисы появились еще на прошлой неделе. Папарацци заметили на руке блондинки роскошное помолвочное кольцо с бриллиантом. Агент Сидни подтвердил изданию People, что звезда приняла предложение руки и сердца от возлюбленного.

Роман звездной пары длится уже больше трех лет. Избранником актрисы стал богатый наследник Джонатан Давино. Его семейство владеет двумя крупными компаниями — 14th Round и Finalbell. Влюбленные редко появляются на публике вместе, но отношения не скрывают.