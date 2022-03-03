24-летняя звезда «Эйфории» Сидни Суини выходит замуж за 37-летнего бизнесмена
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Фото: instagram/ sydney_sweeney
Слухи о скорой свадьбе актрисы появились еще на прошлой неделе. Папарацци заметили на руке блондинки роскошное помолвочное кольцо с бриллиантом. Агент Сидни подтвердил изданию People, что звезда приняла предложение руки и сердца от возлюбленного.
Роман звездной пары длится уже больше трех лет. Избранником актрисы стал богатый наследник Джонатан Давино. Его семейство владеет двумя крупными компаниями — 14th Round и Finalbell. Влюбленные редко появляются на публике вместе, но отношения не скрывают.
Сидни Суини часто говорит о том, что для никогда не рассматривала для создания семьи коллег по цеху. Ее привлекают, исключительно, парни далекие от шоу-бизнеса. Для девушки важно оставаться самой собой рядом с любимым человеком и не переживать о том, что думает публика.
Новость о помолвке актриса и ресторатор пока не комментировали. Но поклонники уверены, что в скором времени звезда сообщит им о новом этапе в ее жизни.
Фото: Instagram