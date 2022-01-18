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24-летняя дочь Иосифа Пригожина выходит замуж — какой будет ее свадьба

Старшая наследница известного продюсера практически не рассказывает о личной жизни. И все же стало известно, что совсем скоро Даная станет женой. В небольшом интервью она приоткрыла завесу тайны над тем, какой будет ее свадьба и посетит ли ее звездный отец невесты.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иосиф Пригожин с дочерью Данаей и женой Валерией

Фото: www.instagram.com/danaya_prigozhina

4 марта 2022 года года старшей дочери Иосифа Пригожина Данае исполнится 25 лет, а за день до этого она выйдет замуж. Избранника девушки зовут Евгений, вместе они уже два года.

Евгений долго ухаживал за любимой, прежде, чем она согласилась на отношения. А во время празднования первого Нового года вместе он сделал Данае Пригожиной предложение руки и сердца.

«Я не рассказываю о личном. У нас даже нет совместных фото в социальных сетях, — поделилась невеста с изданием «Собеседник». — Близкие тепло приняли моего жениха, особенно брат, он эксперт в моей личной жизни».

Даная признается, что хотела просто сходить с любимым в загс, а он наоборот — мечтал о большом празднике. В итоге нашли компромисс. «Свадьбу отметим в узком семейном кругу, пригласим человек пятьдесят. Я даже не хочу надевать белое платье. Не люблю всю эту показуху», — говорит наследница продюсера.

На вопрос, придет ли на праздник Иосиф Пригожин, его дочь откровенно отвечает: «Пока не знаю».

Напомним, продюсер не всегда общался с детьми от первой жены Елены. Сын, дочь, как и их мать, тяжело пережили развод. Потребовался не один год, чтобы Даная и Дмитрий стали общаться со звездным отцом. У жены Пригожина, певицы Валерии со всеми его тремя наследниками (у него есть еще дочь Елизавета) сложились дружеские отношения.

Фото и видео: Instagram

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