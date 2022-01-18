24-летняя дочь Иосифа Пригожина выходит замуж — какой будет ее свадьба

Даная признается, что хотела просто сходить с любимым в загс, а он наоборот — мечтал о большом празднике. В итоге нашли компромисс. «Свадьбу отметим в узком семейном кругу, пригласим человек пятьдесят. Я даже не хочу надевать белое платье. Не люблю всю эту показуху», — говорит наследница продюсера.

На вопрос, придет ли на праздник Иосиф Пригожин, его дочь откровенно отвечает: «Пока не знаю».

Напомним, продюсер не всегда общался с детьми от первой жены Елены. Сын, дочь, как и их мать, тяжело пережили развод. Потребовался не один год, чтобы Даная и Дмитрий стали общаться со звездным отцом. У жены Пригожина, певицы Валерии со всеми его тремя наследниками (у него есть еще дочь Елизавета) сложились дружеские отношения.