24-летняя дочь Иосифа Пригожина выходит замуж — какой будет ее свадьба
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/danaya_prigozhina
4 марта 2022 года года старшей дочери Иосифа Пригожина Данае исполнится 25 лет, а за день до этого она выйдет замуж. Избранника девушки зовут Евгений, вместе они уже два года.
Евгений долго ухаживал за любимой, прежде, чем она согласилась на отношения. А во время празднования первого Нового года вместе он сделал Данае Пригожиной предложение руки и сердца.
«Я не рассказываю о личном. У нас даже нет совместных фото в социальных сетях, — поделилась невеста с изданием «Собеседник». — Близкие тепло приняли моего жениха, особенно брат, он эксперт в моей личной жизни».
Даная признается, что хотела просто сходить с любимым в загс, а он наоборот — мечтал о большом празднике. В итоге нашли компромисс. «Свадьбу отметим в узком семейном кругу, пригласим человек пятьдесят. Я даже не хочу надевать белое платье. Не люблю всю эту показуху», — говорит наследница продюсера.
На вопрос, придет ли на праздник Иосиф Пригожин, его дочь откровенно отвечает: «Пока не знаю».
Напомним, продюсер не всегда общался с детьми от первой жены Елены. Сын, дочь, как и их мать, тяжело пережили развод. Потребовался не один год, чтобы Даная и Дмитрий стали общаться со звездным отцом. У жены Пригожина, певицы Валерии со всеми его тремя наследниками (у него есть еще дочь Елизавета) сложились дружеские отношения.
Фото и видео: Instagram