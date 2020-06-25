24 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Муж Наташи Королевой удивил подписчиков своего блога необычным образом: «Ну шо....поскакали?!))) Интрига #тарзан #тарзаншоу».

Джиган показал трогательное фото с детьми: «Всем хорошего настроения».

Анна Хилькевич поделилась семейной фотографией: «Казалось бы- милое семейное фото на фоне парня... но за эти 3 часа, что мы гуляли вместе мы чуть не поседели))) забыли коляску для младшей, они все время что-то хотели: пить, ням-ням, мороженого, игрушки, кататься на каруселях, которые пока не работают... и все это под постоянное фоновое нытьее девочек, наш с мужем голод и мою боль в пояснице, потому что Машенька не слезала с моих рук ни на минуту))) не, ну хоть фото получилось отличное».

Светлана Бондарчук показала архивное фото: «Сережа, друг мой )) @sergeymazaev_official "Света вокруг Света" #светиныархивы».

Татьяна Навка сфотографировалась с мужем и дочкой на параде.

Старшая дочь Алены Хмельницкой показала нежное фото с сестрой: «Любовь моя — КАК?? УЖЕ 10??? Будь здорова и счастлива — все остальное мы берем на себя. Обидчикам проясню, что и как! Совет дам, если захочешь! Помолчим вместе, если грустно! Я с тобой, всегда, с тобой и за тебя».

Анфиса Чехова показала фото в образе «Спасательницы Малибу».

Анастасия Решетова похвасталась фигурой: «Свет мой зеркальце, скажи, кто на свете всех длиннее ?😄»

Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой и двумя корзинами цветов: «Вот такой меня ожидал сюрприз».