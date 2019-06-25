24 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Праздник Ligo — СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ!) Потрясающий закат! Самая короткая ночь в году! Костров, правда, так и не дождались — Вероничке пора спать», — поделился Игорь Николаев семейным снимком.

Певица Жасмин делится эмоциями от полета на воздушном шаре: «Жизнь – это как полет на воздушном шаре. Чем больших высот вы хотите достичь, тем от большего количества балласта придется избавиться. Сложно, но необходимо решиться выбросить за борт все то, что мешает вам подниматься ввысь. Будьте смелее мои дорогие, прекрасной всем недели».

«Без пяти минут #Отелло», — показала Марьяна Спивак яркое фото, сделанное на репетиции.

«Тётенька с персиками», — шутит нестареющая Натали.

«Шалим с Крестником», — тоже показала «фруктовое» фото Наташа Королева.

Яна Рудковская показала, как путешествует сын: