logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

24 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Фото из Instagram Анны Семенович

О том, как звезды провели день – читайте в нашем дайджесте.

«Праздник Ligo — СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ!) Потрясающий закат! Самая короткая ночь в году! Костров, правда, так и не дождались — Вероничке пора спать», — поделился Игорь Николаев семейным снимком.

Певица Жасмин делится эмоциями от полета на воздушном шаре: «Жизнь – это как полет на воздушном шаре. Чем больших высот вы хотите достичь, тем от большего количества балласта придется избавиться. Сложно, но необходимо решиться выбросить за борт все то, что мешает вам подниматься ввысь. Будьте смелее мои дорогие, прекрасной всем недели».

«Без пяти минут #Отелло», — показала Марьяна Спивак яркое фото, сделанное на репетиции.

«Тётенька с персиками», — шутит нестареющая Натали.

«Шалим с Крестником», — тоже показала «фруктовое» фото Наташа Королева.

Яна Рудковская показала, как путешествует сын:

Сергей Безруков похвастался осетрами: «И хоть искусственно выращенные...но пойманные реально!!!!!»

Лера Кудрявцева показала нежные фото с мужем.

«Вот и настал долгожданный отпуск, я так счастлива ❤️ Что трудоголику для счастья надо, чтоб была любимая работа, а потом три недели отдыха с близкими людьми», — похвасталась Анна Семенович.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...