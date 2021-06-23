23 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Рита Дакота поделилась совместным фото с бывшим мужем и нынешним возлюбленным, которые прекрасно ладят.
Кристина Асмус поделилась забавными фотографиями с дачи в атмосферных сельских локациях.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @petrosyanevgeny
Ксения Собчак сводила сына в зоопарк и жестко осудила родителей, которые ругают детей. Правда, в ответ она и сама нарвалась на критику за то, что отправилась в зоопарк.
Евгений Петросян отправился на рыбалку на Мальдивах – подписчики оценили стильный образ.
Анна Хилькевич прокатилась на велосипеде и рассказала, что делает ее счастливой.
Мария Шумакова поделилась честным фото после горячей йоги в закрытом купальнике. Несмотря на отсутствие макияжа и прически, поклонники снимок оценили.
Именинник Валерий Меладзе поделился видео, как много дел у него в его день рождения – повидаться с родственниками, поговорить с друзьями, построить планы на будущее.
Лиза Арзамасова поделилась фотографией с прогулки и выложила очень нежное фото в розовом платье-рубашке.
Юлия Меньшова похвасталась эффектным летним образом в белом цвете, а заодно порассуждала о том, где должны быть пуговицы у мужчин и у женщин, и как так получилось.
Светлана Бондарчук доказала, что йогой занимается не напрасно, и выложила снимок с отдыха в весьма замысловатой позе и огромной соломенной шляпе.
Екатерина Климова выложила эффектные фото из серии «на жаре» в белом халате на белых камнях.
Фото: Instagram Юлии Меньшовой, Валерия Меладзе, Евгения Петросяна, Кристины Асмус, Светланы Бондарчук, Марии Шумаковой, Екатерины Климовой, Ксении Собчак, Лизы Арзамасовой, Риты Дакоты, Анны Хилькевич
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