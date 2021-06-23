23 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич прокатилась на велосипеде и рассказала, что делает ее счастливой.

Мария Шумакова поделилась честным фото после горячей йоги в закрытом купальнике. Несмотря на отсутствие макияжа и прически, поклонники снимок оценили.

Именинник Валерий Меладзе поделился видео, как много дел у него в его день рождения – повидаться с родственниками, поговорить с друзьями, построить планы на будущее.

Лиза Арзамасова поделилась фотографией с прогулки и выложила очень нежное фото в розовом платье-рубашке.

Юлия Меньшова похвасталась эффектным летним образом в белом цвете, а заодно порассуждала о том, где должны быть пуговицы у мужчин и у женщин, и как так получилось.